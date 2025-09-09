Vueling refuerza su oferta de invierno en Santiago y Tenerife y programa 1,5 millones de plazas
Tendrá en Santiago un nuevo avión de diciembre a enero, un período de alta demanda
Te puede interesar: Cruce de acusaciones entre Aena y Ryanair tras sus cierres y cancelaciones en Galicia
La aerolínea Vueling ha reforzado su oferta para la temporada de invierno en Santiago y Tenerife con más de 160.000 asientos adicionales, alcanzando un total de 1.478.000 plazas.
En un comunicado este martes, ha anunciado que del 15 de diciembre al 6 de enero tendrá un nuevo avión en Santiago, donde ofrecerá 578.000 asientos en invierno, un 15% más que en 2024 y 76.700 plazas adicionales.
Este aumento de la capacidad añade 28 frecuencias semanales adicionales al programa de invierno desde y hacia Santiago y se traduce en una mayor oferta en rutas con Barcelona, Palma, Canarias, Sevilla, Málaga y Alicante.
A nivel internacional, vuelve la conexión Santiago-Zúrich (Suiza) con tres frecuencias semanales del 5 de diciembre al 9 de enero, y se mantienen Londres (Inglaterra) y París (Francia).