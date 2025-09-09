Un avión de Vueling despega desde Alvedro.

Un avión de Vueling despega desde Alvedro.

Santiago

Vueling refuerza su oferta de invierno en Santiago y Tenerife y programa 1,5 millones de plazas

Tendrá en Santiago un nuevo avión de diciembre a enero, un período de alta demanda

Publicada

La aerolínea Vueling ha reforzado su oferta para la temporada de invierno en Santiago y Tenerife con más de 160.000 asientos adicionales, alcanzando un total de 1.478.000 plazas.

El aeropuerto de Santiago de Compostela.

En un comunicado este martes, ha anunciado que del 15 de diciembre al 6 de enero tendrá un nuevo avión en Santiago, donde ofrecerá 578.000 asientos en invierno, un 15% más que en 2024 y 76.700 plazas adicionales.

Este aumento de la capacidad añade 28 frecuencias semanales adicionales al programa de invierno desde y hacia Santiago y se traduce en una mayor oferta en rutas con Barcelona, Palma, Canarias, Sevilla, Málaga y Alicante.

A nivel internacional, vuelve la conexión Santiago-Zúrich (Suiza) con tres frecuencias semanales del 5 de diciembre al 9 de enero, y se mantienen Londres (Inglaterra) y París (Francia).