Santiago aprueba la licencia para la nueva Facultad de Farmacia y avanza en contratos y adjudicaciones

La Xunta de Goberno Local de Santiago dio luz verde a la licencia para la construcción de la futura Facultad de Farmacia, que formará parte del Centro de Ciencias de la Salud promovido por la Universidad de Santiago de Compostela en la avenida Mestre Mateo.

El proyecto, diseñado por los arquitectos Alfredo Freixedo, Pedro Diéguez, Celso Martín y Jorge Salgado, cuenta con un presupuesto de 16,5 millones de euros y una superficie total de más de 14.400 metros cuadrados. El edificio se levantará en dos volúmenes, con aulas, laboratorios, biblioteca, cafetería, despachos y zonas comunes.

La sesión también abordó otros asuntos urbanísticos, como la aprobación de la licencia para la reforma de la estación de servicio de Galuresa en la avenida Cruceiro da Coruña, que contempla la demolición del edificio actual y la construcción de uno nuevo con zona comercial y de caja, además de un túnel de lavado de siete módulos.

En el ámbito patrimonial, se adjudicó por 130.639 euros el inmueble del número 33 de la rúa do Espírito Santo, dentro de un procedimiento de venta forzosa tras incumplirse los deberes de conservación. El comprador deberá solicitar licencia en un plazo de tres meses e iniciar las obras en un año.

La Xunta de Goberno aprobó además la contratación de la iluminación navideña para las campañas de 2025-2026 y 2026-2027, con un presupuesto de 576.389 euros, así como el expediente para licitar los servicios de conserjería, limpieza y vigilancia en centros públicos de infantil y primaria y en pabellones municipales, con un presupuesto de 4,6 millones y una duración de dos años prorrogables.

También se autorizó el renting de dos vehículos eléctricos para el Concello y la recepción de la ampliación de la red de abastecimiento en la parroquia de Enfesta.

En materia educativa y deportiva, se abrió el plazo de inscripción para las actividades del Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes en el curso 2025-26 y se aprobaron pagos anticipados de convenios con entidades deportivas como la SD Compostela, la Federación Galega de Atletismo, el Club Ciclista Compostelán y el Club Arteal Tenis de Mesa.