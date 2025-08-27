La suerte sonríe a Santiago: el Cupón Diario de la ONCE deja 350.000 euros en la capital gallega

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido en Santiago de Compostela un total de 350.000 euros, correspondientes a diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo celebrado el martes 26 de agosto.

La suerte llegó de la mano de Erundina Boullón Pena, vendedora de la ONCE que distribuyó estos premios desde su quiosco ubicado en la Plaza de Vigo, número 1.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece un premio mayor de 500.000 euros al número y serie, así como 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

También reparte 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros para las tres últimas o tres primeras cifras; premios de 6 euros a las dos primeras y dos últimas, y un reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número ganador.

Los cupones de la ONCE forman parte de la lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización, que establece controles para prevenir consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores y el juego a crédito, entre otras medidas.

La ONCE mantiene su compromiso con la ciudadanía mediante una política de juego responsable, avalada por los sistemas de evaluación y seguimiento de la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Actualmente, los cupones de la ONCE son comercializados por más de 20.700 vendedores y vendedoras, además de estar disponibles a través de la web www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.