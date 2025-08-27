Una madre traslada a su hijo en taxi al hospital en Santiago al no haber asistencia médica en el aeropuerto

Un niño con problemas respiratorios tuvo que abandonar este miércoles el avión en el que viajaba junto a su madre desde Santiago hacia Las Palmas de Gran Canaria, minutos antes del despegue. Sin embargo, al bajarse en el propio aeropuerto, se encontraron con que no había ningún técnico sanitario disponible para atenderle.

Según ha denunciado públicamente Roberto Rivas, responsable del sector aéreo de Galicia en UGT, este suceso ocurrido en el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro ha reabierto el debate sobre la falta de personal sanitario permanente en estas instalaciones.

El incidente tuvo lugar en el vuelo VY3162 de Vueling, con destino a Las Palmas de Gran Canaria y salida programada para las 06:40 horas.

Cuando el avión ya había iniciado la rodadura hacia la pista, alrededor de las 06:55, el piloto se vio obligado a regresar al aparcamiento por una emergencia médica a bordo.

Según el relato sindical, la madre del menor tomó la decisión de bajarse del avión y salir del aeropuerto en taxi con el niño ante la falta de asistencia sanitaria inmediata.

"No habiendo ATS en el aeropuerto, como venimos denunciando desde hace años, la madre tuvo que coger un taxi. Es una auténtica vergüenza que en un aeropuerto H24 no haya un servicio médico permanente", ha declarado Rivas en nombre de UGT.

Desde el sindicato recuerdan que una ambulancia puede tardar hasta media hora en llegar, motivo por el que la madre prefirió llevarlo por su cuenta.

Por ello, UGT vuelve a reclamar que se incorpore personal médico o técnico sanitario de forma permanente en el aeropuerto compostelano.