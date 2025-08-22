Recibidas 26 candidaturas para iluminar el entorno monumental de la Catedral de Santiago

El Concurso Internacional de Iluminación Ornamental e Artística del entorno monumental de la Catedral de Santiago ha recibido 26 propuestas. El cierre de la convocatoria se produjo el pasado 19 de agosto, según recoge Europa Press.

Las candidaturas recibidas provienen de diferentes países, como Reino Unido Alemania, Italia y Finlandia, a cargo de equipos y estudios multidisciplinares con experiencia en proyectos de iluminación monumental. El certamen también cuenta con propuestas aportadas desde Galicia y otros puntos de España.

El Concello de Santiago apunta que se trata de una "convocatoria pionera", desarrollada al amparo del Plan de Sostenibilidade Turística de la ciudad, que surge de la cooperación entre el Estado, la Xunta y el propio Consistorio local.

El objetivo es realizar una apuesta por la sostenibilidad, el respeto a la identidad patrimonial de la ciudad histórica y la proyección internacional del talento creativo, al tiempo que se mejora la experiencia de los vecinos y de las personas visitantes.

La iniciativa busca reinterpretar, desde la sensibilidad estética y la vanguardia técnica, un ámbito único reconocido por la Unesco como Patrimonio Mundial: las plazas (Obradoiro, Platerías, Quintana e Inmaculada) y elementos conectores que rodean a la Catedral, mejorando, entre otros aspectos, la calidad de vida de la ciudadanía y el confort visual.

La convocatoria contó con una campaña de comunicación bajo el lema 'Compostela nocturna, mírame!', con materiales audiovisuales en gallego, castellano e inglés, una web trilingüe con documentación técnica, guía rápida y recursos descargables.

El certamen se desarrolla en dos fases anónimas con intervención de un jurado independiente, integrado por técnicos de las administraciones participantes, junto a profesionales de prestigio internacional como David Chipperfield, Teresa Táboas, Roger Narboni, Esther Torelló o Manuel Castiñeiras.

El jurado valorará la calidad del diseño lumínico, la viabilidad técnica y económica o la sostenibilidad, la eficiencia y la innovación incorporadas en cada una de las propuestas.

La propuesta ganadora asumirá la redacción del proyecto y la dirección de la obra de iluminación de la plaza de Platerías, proyecto piloto de esta iniciativa, con un presupuesto de 100.000 euros (IVA excluido), además de recibir un premio de 15.000 euros. Los demás finalistas, hasta un máximo de seis, incluido el ganador, también serán gratificados económicamente con la misma cantidad.