Evacuada una pasajera del crucero Disney Fantasy cuando navegaba frente a Porto do Son (A Coruña)

Una pasajera del crucero Disney Fantasy ha necesitado ser evacuada de urgencia cuando la embarcación se encontraba a unas 25 millas enfrente del municipio de Porto do Son (A Coruña).

Según informa Salvamento Marítimo, fue necesaria la evacuación médica la noche del pasado jueves a bordo del helicóptero Helimer 402. Fue trasladada al aeropuerto coruñés de Alvedro, donde esperaba una ambulancia que la trasladó al hospital de A Coruña (Chuac).

La operación fue coordinada por el centro de Salvamento Fisterra.

Esta actuación dejó, además, una impactante imagen que compartió Guardacostas del propio crucero completamente rodeado de niebla, iniciando su ruta desde la ciudad olívica,.