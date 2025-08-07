Herida una mujer en una colisión entre dos turismos en el barrio de Santa Marta, en Santiago

Cruce entre la rúa María Casares y la avenida da Liberdade en Santiago de Compostela. Google Maps

Una mujer ha resultado herida tras producirse una colisión entre dos turismos en la confluencia de la avenida da Liberdade y la rúa María Casares, en el barrio compostelano de Santa Marta.

Según fuentes consultadas por Europa Press, el siniestro se produjo minutos después de las 19:00 horas. Por circunstancias que todavía se desconocen, uno de los vehículos implicados colisionó contra el otro, que terminó volcado.

Hasta el lugar se desplazó una dotación de los Bomberos de Santiago, ya que en un primer momento se pensaba que había personas atrapadas.

Finalmente, no tuvieron que realizar labores de excarcelación, pero sí que colaboraron para sacar a la mujer que iba en uno de los turismos para que pudiera ser atendida por los servicios sanitarios.

Así, el personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 prestó asistencia a una mujer, mientras el resto de ocupantes de los coches implicados resultaron heridos leves. También participaron en el operativo agentes de la Policía Local.