Inaugurada la escultura Homeless Jesus en la Oficina de Acogida al Peregrino en Santiago

Esta mañana, el Arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Francisco Prieto, ha inaugurado la escultura Homeless Jesus (Jesús sin hogar), en el jardín de la Oficina de Acogida del Peregrino, obra del reconocido artista canadiense Timothy Schmalz.

Homeless Jesus es una representación visual del capítulo 25 del Evangelio de San Mateo que subraya la presencia de Cristo entre los más marginados. La escultura muestra una figura humana recostada en un banco, envuelta en una manta, con el rostro cubierto, en la que sólo las llagas visibles en los pies revelan que se trata de Jesús.

La obra transmite un fuerte mensaje social e invita a la reflexión y a la empatía, ya que hay espacio en el banco para que cualquiera pueda sentarse junto a Cristo. La instalación de la escultura es posible gracias a la donación de Diane y Tim Needles, de Cleveland (Ohio, Estados Unidos), quienes dedican su vida a ayudar a los menos favorecidos.

La escultura, realizada en bronce y de algo más de dos metros de largo, tiene su origen en una misma pieza realizada en 2013. La obra original se encuentra en el Regis College de la Universidad de Toronto y fue concebida como una forma de denunciar la situación de las personas sin techo.

Posteriormente, se colocaron cerca de un centenar de réplicas en todo el mundo, por ejemplo, en la Ciudad del Vaticano o en la catedral de Saint John the Divine de Nueva York. En España pueden verse en la catedral de la Almudena de Madrid y en la iglesia de Santa Ana de Barcelona.

Timothy Schmalz

Desde hace más de 25 años, Timothy Schmalz construye esculturas a gran escala. Schmalz es un artista figurativo y sus piezas están instaladas en todo el mundo. Algunas de sus obras más reconocidas descansan en lugares históricos de Italia, Canadá, Estados Unidos y el Vaticano y han sido bendecidas por el Papa Francisco: Homeless Jesus, Angels Unawares, Untier Of Knots, Sheltering y Let The Oppressed Go Free.

Tim describe su trabajo como traducciones visuales de la Biblia. Aunque la mayor parte de sus esculturas se basan en un tema espiritual, también crea grandes y complejas esculturas públicas en bronce.

Algunas de ellas incluyen monumentos en honor a los veteranos y a los bomberos. Tim se esfuerza por crear obras de arte épicas que conecten con los espectadores a través del diseño y los detalles que no solo conmuevan al espectador a nivel emocional, sino que también le permiten sentirse en cierto modo “parte” de la obra.