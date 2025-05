Feijoo arenga desde Galicia a la militancia del Partido Popular: busca un cambio de rumbo

El líder del PP y expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este sábado que el congreso estatal que la formación celebrará en julio no será "de trámite" e irá "más allá de nombres" con el reto de propiciar "un cambio de rumbo" en España. Y desde Galicia, donde obtuvo hasta cuatro mayorías absolutas consecutivas, ha lanzado un compromiso: "Reconoceréis al Feijóo de las grandes victorias".

No ha sido el único compromiso que ha sellado en la zona de A Magdalena, en O Pino (A Coruña), en una romería popular que ha congregado a más de 4.000 afiliados y simpatizantes, y en la que también intervino, junto a otros cargos, su sucesor en la Xunta y jefe de filas del PPdeG, Alfonso Rueda.

Feijóo también se ha comprometido a que España "sabrá con claridad" qué espera y "quiere" de los populares, a "escuchar a todos y luego decidir a conciencia" y a que, "nadie, ni nada, ni de dentro ni de fuera", va a "amargar la ilusión" de un país que quiere dejar atrás la "decadencia" que representa, ha dicho, el Gobierno que dirige Pedro Sánchez.

"Haremos un equipo con todos y con todos los españoles, esta decadencia acabará donde tiene que acabar, donde diga la justicia y, sobre todo, en la oposición", ha proclamado, antes de retomar algunos de los compromisos que ya había anticipado esta semana si logra gobernar, como el impulso de una auditoría y hacer "las reformas que España necesita".

"Me comprometo a que todos los españoles sepan dónde está su dinero, pagaréis menos y recibiréis mejores servicios públicos; me comprometo a que habrá independencia judicial y a que mi partido esté a disposición de España, no al revés; a que los jóvenes vuelvan a querer comerse el mundo y no vivir en un piso de alquiler y compartido; a que las viviendas sean de los propietarios y no de los okupas. A que las leyes sean igual para todos. Y yo, cuando me comprometo, cumplo", ha zanjado.