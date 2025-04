La familia del vecino de Frades (A Coruña) desaparecido en Fisterra denuncia la "falta de medios"

La familia de José Antonio Carro Lata, el vecino de Frades (A Coruña) desaparecido el pasado martes en Fisterra, ha denunciado públicamente la "falta de medios" en el operativo de búsqueda que se lleva a cabo.

Concello de Frases Buscan a un vecino de Frades (A Coruña) desaparecido este martes

En un comunicado difundido este viernes, la familia ha expresado su "profunda preocupación" por la falta de medios en las labores de búsqueda. "Hoy, cuando no se han cumplido ni 72 horas desde su desaparición, los servicios de emergencia nos han informado que cuentan con medios mínimos para continuar con el operativo".

Según explican los familiares en el texto, "durante toda la mañana de hoy (viernes) no hemos visto ningún dispositivo activo de búsqueda en la zona, ni terrestre, ni marítimo, ni aéreo". Además, apuntan que les resulta "especialmente incomprensible y preocupante que Salvamento Marítimo no haya participado en las labores de rastreo, tratándose de una zona costera y de alto riesgo, ya que según información de la cual disponemos, quien dirige el operativo no lo ha activado".

José Antonio Carro, de 69 años, falta desde su casa desde el mediodía de este martes, cuando salió a dar un paseo. Aunque en un primer momento se creía que fue visto por última vez en Mesía, nuevas pesquisas apuntaron que el hombre se dirigió en taxi al faro de Fisterra.

Tras confirmar esta información, el operativo se centró en Fisterra, donde este jueves cuatro patrullas de la Guardia Civil recorrieron la costa, contando también con el servicio aéreo de la Benemérita. Además, se movilizaron drones de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), una patrulla de la Policía Local y otra de Protección Civil. Medios que, según denuncia la familia, este viernes no han visto en el lugar.