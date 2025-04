Luz verde definitiva a los presupuesto de Santiago de Compostela para 2025

El Concello de Santiago ha aprobado este viernes de forma definitiva sus presupuestos para 2025, que ascienden a más de 146 millones de euros, tras no admitir el pleno las alegaciones presentadas por la asociación de vecinos de Volta do Castro, que reclamaban más inversiones para la zona.

En la sesión en la que el concejal Gonzalo Muíños aún ha ejercido de portavoz del Grupo Municipal Socialista, los seis socialistas han mantenido el apoyo dado a las cuentas en el pleno del 27 de febrero y han votado a favor de inadmitir la alegación con la aprobación definitiva del presupuesto.

La única formación que se ha mostrado en contra ha sido el PP, cuya concejala Rosario Ferreiro ha vuelto a dejar claro el rechazo de los populares a las cuentas y ha acusado al gobierno local de ser "incapaz" de cumplir su palabra.

Voto a favor de BNG, Compostela Aberta y PSOE

El concejal de Facenda, Manuel César Vila, ha explicado que la alegación formulada por la Asociación Volta do Castro - O Rial ha sido la única que se ha recibido y ha señalado que la Oficina de Gestión Presupuestaria y Contabilidad emitió un informe en el que concluye que "non concorre a necesaria condición habilitante para atender o alegado", ya que no cumple ninguno de los supuestos recogidos por la ley.

Por su parte, Gonzalo Muíños ha subrayado que los concejales socialistas seguirán exigiendo "todo lo que haga falta" para que se cumpla con los vecinos y ha considerado que las cuestiones que se incluyen en las alegaciones "no requieren de una partida específica", sino que se pueden abordar "con partidas de mantenimiento o reparación", como los firmes o los puntos de luz que se reclaman.

Tras considerar que la alcaldesa debe dar respuesta a estas peticiones en los próximos meses, ha reiterado la postura de los socialistas en el pleno de febrero y ha indicado que se trata de unos "presupuestos buenos, progresistas y sociales", que "incluyen todas las cuestiones demandadas por el Grupo Municipalista", como "la doble convocatoria de los Bonos corazón".

Por su parte, la edil del PP ha censurado que el gobierno local "no fuese capaz de llevar a cabo las actuaciones demandadas por los vecinos" y ha asegurado que no se debe a "falta de disponibilidad presupuestaria", toda vez que son "los presupuestos más altos de Santiago" y habrá "remanentes".

En el debate también ha tomado la palabra la portavoz de Compostela Aberta, María Rozas, quien ha puesto en valor las cuentas. Por su parte, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha agradecido el voto a favor de los concejales socialistas y ha destacado que la demanda de los vecinos se está atendiendo "con diferentes actuacións, algunhas que xa se realizaron e outras que se van executar".

Además, ha incidido en que procede la inadmisión porque no se entra en los supuestos de alegaciones que la ley de hacienda permite como asumibles en la aprobación de las cuentas. Sanmartín ha defendido unos presupuestos "bos, necesarios e que inciden en melloras nas obras e servizos públicos e sociais, en políticas de vivenda, educativas, culturais, deportivas", dando "resposta ás necesidades da veciñanza en tempos que non son fáciles".