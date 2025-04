Estos serán los cortes de tráfico en Santiago este sábado por la carrera 'Os 10.000 peregrinos'

Este sábado 5 de abril, Santiago de Compostela acogerá una nueva edición de la carrera 'Os 10.000 peregrinos', una de las grandes citas del atletismo gallego. La prueba tendrá la salida y la meta en la praza do Obradoiro y contará con la participación de los atletas Adrián Ben y Alice Finot.

La carrera, que se desarrollará desde las 16:30 y las 20:00 horas, saldrá desde el Obradoiro y continuará por San Francisco, Campiño de San Francisco, avda. Xoán XXIII, avda. Burgo das Nacións, avda. Castelao.

Desde ahí seguirá por las rúas Vista Alegre, Salvadas, Morón, Galeras, Pombal, San Clemente, Campo da Estrela, avda. Xoán Carlos I, rúa Rosalía de Castro y rúa Montero Ríos. Continuará por praza de Galicia, Senra, avda. Figueroa, rúa de Bautizados, praza do Toural, rúa do Vilar, Fonseca y finalizará en la praza do Obradoiro.

Restricciones en el tráfico

La prueba deportiva provocará restricciones en el tráfico durante la jornada, lo que obligará a realizar los siguientes desvíos.

El tráfico procedente de la rúa Rosalía Castro se desviará a la derecha, hacia la praza de Vigo. En la avenida das Burgas el tráfico se desviará hacia la avenida de Coruña y el tráfico que salga de la avenida da Coruña deberá dirigirse hacia la derecha por la rúa de Rosalía de Castro.

Los vehículos procedentes de la rúa do Hórreo tendrán que desviarse en praza Galicia hacia la Porta do Camiño. En cuanto al tráfico procedente de Romaño, deberá continuar por la rotonda del Avío por Ulpiano Villanueva hacia la avda Castelao.

Otro de los cambios será en Galeras, donde los vehículos se desviarán a la derecha, por la rúa Poza de Bar. Por último, el tráfijo de bajada de Xoán XXIII se dirigirá hacia la avenida de Coímbra.

En cuanto a los vehículos que permanezcan encerrados en el circuito, en las rúas de Montero Ríos, Carreira do Conde y el primer tramo de Xeneral Pardiñas, serán desviados por policías a través de Xeneral Pardiñas y Alfredo Brañas, cuando la carrera lo permita.

Los coches que queden dentro del circuito, pero en Rodrigo de Padrón - San Clemente, serán desviados por la rúa de Hortas dirección Poza de Bar, cuando la carrera lo permita.

Los cambios en el tráfico también afectarán a las líneas del autobús urbano de Santiago, entre las 16:30 y las 20:00 horas. Aquí puedes consultar todas las líneas afectadas.