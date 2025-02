El pleno del Concello de Santiago aprueba sus presupuestos para 2025 con el voto a favor del PSOE

El pleno del Concello de Santiago de Compostela ha aprobado este jueves sus presupuestos para 2025 con el voto favorable del Grupo Municipal Socialista. Unos presupuestos de "eficiencia social" que ascienden a más de 146 millones de euros y cuyo objetivo principal es "mellorar a vida da veciñanza". "Hoxe é un bo día para a veciñanza de Santiago, no que se van aprobar uns orzamentos con eixos relevantes como o social, a vivenda ou os servizos públicos", ha expresado la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, quien ha agradecido el voto a favor del Grupo Municipal Socialista.

Concello de Santiago Santiago de Compostela aprueba sus presupuestos para 2025, que ascienden a 146 millones

El concejal de Facenda, Manuel César Vila, ha agradecido la "altura de miras" del grupo socialista por anteponer las necesidades de los vecinos a cualquier otro interés. Por su parte, la portavoz de Compostela Aberta (CA), María Rozas, ha enfatizado que estos presupuestos definen "o Santiago que queremos, o modelo de cidade que vamos desenvolver ao longo de 2025".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Gonzalo Muíños, ha defendido que votarán a favor de los presupuestos porque "otra cosa sería un fracaso para esta corporación municipal, con la paralisis a los proyectos que necesita la ciudad". "Vamos a poner todo de nuestra parte para que Santiago no pierda el tiempo, no será nuestra culpa que Compostela frene".

En este sentido, Muíños ha defendido que los presupuestos que este jueves se aprueban parten "de las tres fuerzas progresistas de la ciudad", en el que se continúan proyectos que venían del gobierno socialista.

El portavoz del Partido Popular, Borja Verea, ha defendido su no a los presupuestos al considerar que son una "réplica" de los presupuestos de 2024. "Esto solo puede tener una respuesta, que no fueron capaces de hacer nada". Verea ha tildado de "gestión nefasta" el gobierno de BGN y CA, por lo que "da igual que este gobierna tenga o no tenga presupuestos".

En este sentido, el portavoz del PP ha alegado que los datos "demoledores" están ahí y que en 2024 solo se ejecutó un 10% del presupuesto, mientras que en vivienda la ejecución fue del 0%. "Estamos ante un gobierno en colapso técnico", ha señalado Borja Verea, quien ha defendido que votarán en contra porque "no queremos ser partícipes desde caos absoluto".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.