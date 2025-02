El Concello de Santiago da luz verde a la reparación de la cubierta del polideportivo de Pío XII

La junta de gobierno local del Concello de Santiago ha aprobado este lunes la reparación de la cubierta del polideportivo del CEIP Pío XII. Tal y como ha señalado la portavoz municipal, Míriam Louzao, esto permitirá lanzar en las próximas semanas la licitación para poder "executar as obras durante a época estival, coincidindo co periodo vacacional co fin de non afectar á actividade do centro".

Según ha detallado, el objetivo de la intervención es reparar la cubierta del polideportivo en la que se han detectado diversas filtraciones, tanto en la parte soterrada como a través del cierre Sur de la propia fachada del pabellón.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 73.387 euros y un plazo de ejecución de dos meses.