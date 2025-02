El Concello de Santiago rehabilita ocho lavaderos tradicionales

El Concello de Santiago ha invertido cerca de 48.000 euros en la rehabilitación de ocho lavaderos tradicionales de la ciudad. Con estos trabajos de restauración se pretende recuperar y poner en valor su relevancia patrimonial.

Este viernes, el concelleiro de Vías e Obras, Xesús Domínguez visitó el de Picaños, uno de los primeros lavaderos recuperados. En total serán 21 y el orden se ha decidido en base a su valor patrimonial.

Además de este, "singular y octogonal", también se han recuperado los lavaderos de Romaño, Arreglo, Vite, Vite de Abajo, Salgueiriños de Arriba, Salgueiriños y Casal del Castiñeiriño.

El edil detalló que el Concello destinó 47.938 euros para llevar a cabo "actuacións en distintos graos" como cambios de válvulas o piedras, labores de reposición, pintado e impermeabilización del tanque, reparación del tejado, sellado de las conducciones de agua y también de limpieza y mejora del entorno en algunos casos.

En el caso de los trabajos realizados en el lavadero de Picaños, Xesús Domínguez explicó que "tiña fugas de auga polo que houbo que levantar as pedras, limpar, repara todas as filtracións, selado do vaso".

Con estas intervenciones el Concello pretende "poñer en valor estes espazos, recuperando o seu valor patrimonial" ya que estos fueron "espazos de traballo ata finais dos anos 70 e 80 do século pasado, nos que as mulleres, que eran as que facían este traballo, tiñan que sufrir as inclemencias do tempo pero tamén tiñan un valor socializador xa que se xuntaban e poñían en común os seus problemas".

El proyecto prevé futuras intervenciones en los lavaderos de Salgueiriños de Arriba, Santo Ignacio, Casas Novas, San Lázaro de Abajo, Mallou, Porto del Medio, Viso de Arriba, Lamas de Abade, Casal del Castaño y Combarro, con el objetivo final de recuperar un total de 21 espacios.

La directora del proyecto, Paula Luna, también destacó que a nivel técnico se busca llevar a cabo intervenciones que no sean muy agresivas para que respeten la piedra "xa que en moitos deles hai un traballo moi importante dos canteiros no labrado tanto das pezas de lavar como do vaso".