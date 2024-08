El PP de Santiago insta al BNG a reformular su estrategia turística ante su "falta de ambición"

El Partido Popular de Santiago ha mostrado su preocupación por los datos de ocupación hotelera registrados el pasado mes de julio en la capital gallega, así como con las políticas turísticas del gobierno local de la ciudad.

La concejala popular María Baleato ha lamentado este viernes que el BNG sea "incapaz de poner en marcha las medidas mínimas en materia de turismo para una ciudad que es la capital de Galicia".

Las declaraciones de la edil llegan después de que este jueves Unión Hotelera Compostela avanzara que la previsión para agosto no era buena y confirmara que julio -con las fiestas del Apóstol- fue el mes "más flojo de la temporada alta".

"Le pedimos a los nacionalistas que, en el caso de que verdaderamente tengan una estrategia turística la reformulen de forma urgente", ha señalado Baleato, quien ha instado al gobierno local a inspirarse en casos de éxito y "que no nos lleven al apocalipsis turístico".

La edil ha recalcado que la situación "no es buena para Santiago", algo que desde el PP llevan tiempo advirtiendo. Según Baleato, esto se debe a las "medidas alarmistas" promovidas por los nacionalistas.

"Falta de ambición"

Entre ellas, destaca la percepción que reciben los turistas de no ser bien recibidos en Santiago, la "falta de ambición" en la planificación cultural y de ocio o el "poco atractivo" de las fiestas del Apóstol. "Lejos de producir una mejora, lo que provocan es una pérdida de ocupación", ha expresado.

"Desde nuestro partido advertíamos que el BNG vivía las fiestas del Apóstol en una dimensión paralela donde no estábamos los compostelanos y, ahora, los resultados demuestran que estamos delante de la crónica de una muerte anunciada", ha apuntado la concejala, quien ha señalado que las fiestas del Apóstol "no fueron un revulsivo" para la ocupación hotelera como si lo fue O Son do Camiño.

Finalmente, Baleato ha lamentado que la ciudad no cuente con "una oferta cultural atractiva" que sitúe a Santiago en un nivel superior en comparación con otros destinos próximos, "que si consiguen que la estancia media de turistas suba".