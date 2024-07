Un paciente oncológico del CHUS lleva más de 200 días esperando una cirugía maxilofacial

Un paciente de cáncer en remisión lleva esperando desde el pasado 22 de noviembre de 2023 para una cirugía oral y maxilofacial en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS). Desde la Asociación de Pacientes y Usuarios do CHUS han denunciado el "abandono asistencial" que padece esta persona, que lleva 235 días aguardando para realizar una cirugía ambulatoria.

"Soy paciente oncológico en remisión de cáncer de lengua, operado hace casi tres años. Tengo instalada una sonda nasogástrica y me realizaron una traqueotomía", relata el paciente, con iniciales V.M.A.P. "Después de cirugías y tratamientos, y diagnosticada osonecrosis, me sustituyeron la placa de titanio que tenía colocada en la mandíbula inferior, que cierran con muchos puntos y que fueron abriendo, de forma que permiten que emerja la placa".

La persona afectada, cuyo testimonio ha sido compartido por la Asociación de Pacientes y Usuarios do CHUS, continúa explicando su situación: "Hace meses que se decide extraerla (la placa) con cirugía ambulatoria, ya que me corta el mentón por varios sitios y sale fuera, produciendo infecciones de la zona. Los tornillos hacen que se me inflame la cara y me provoca mucho dolor". Una situación en la que este paciente oncológico lleva ya casi 8 meses, desde el pasado mes de noviembre, fecha en la que quedó incorporado en la lista de espera, con prioridad 3.

Aunque fue citado en una ocasión para realizar la intervención, cuando estaba preparado para entrar en quirófano, se suspendió por riesgo de sangrado. "El anestesista no prescribió la retirada de medicación que tomo por un ictus que sufrí hace 6 años", explica en el comunicado. Según su testimonio, aunque el cirujano ha solicitado de nuevo quirófano para la primera semana de junio, no se le ha concedido.

La Asociación de Pacientes y Usuarios do CHUS recuerda que, según el punto 6 del anexo III de la Orden del 19 de mayo do 2003, "el Servizo Galego de Saúde garantiza que el tiempo máximo de espera estructural (no debida a causas médicas o a decisión del paciente) en intervenciones quirúrgicas sea de 180 días naturales". Algo que no se cumple en el caso de V.M.A.P., que está padeciendo "la vulneración de su derecho a ter atendido dentro del plazo máximo fijado por esa Orden", señalan.

Desde la asociación de pacientes recuerdan que este "abandono asistencial" le está generado "dolor y deterioración física" al paciente y culpan de esta situación a la gerencia del CHUS y del Sergas.