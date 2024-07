Santiago será la única ciudad gallega sin pantalla gigante para seguir la final de la Eurocopa

Santiago de Compostela será la única ciudad gallega que no dispondrá de pantallas gigantes para ver la final de la Eurocopa que este domingo 14 de julio, a las 21:00 horas, enfrentará a España y a Inglaterra.

Después de que el equipo que dirige Luis de la Fuente se clasificara para disputar la final el pasado martes, el grupo municipal del PP en Santiago solicitó al Concello la instalación de pantallas gigantes en la Praza Roxa para que las vecinas y vecinos pudiesen seguir el encuentro.

"La posibilidad de ver la final en un ambiente comunitario, en un lugar público, fomentará la espíritu de unión y compañerismo entre los vecinos y ofrecerá una alternativa segura y controlado para personas que deseen disfrutar del evento en compañía", argumentaba este miércoles el edil popular, José Ramón de la Fuente.

Aunque en un primer momento desde el gobierno local señalaron que "non estaba previsto" y que aún no habían tenido tiempo de analizar la propuesta, finalmente han confirmado que no se instalarán pantallas.

"O goberno local, ao igual que coa Selección de Fútbol Feminina en 2023 ou no partido no que o Obradoiro se xogou o descenso, decidiu non destinar diñeiro público á instalación de pantallas para o seguimento deste tipo de eventos deportivos", han explicado desde Raxoi.

El PSOE insta a la alcaldesa a "rectificar"

Los socialistas compostelanos se suman a la petición del PP de instalar pantallas para que los vecinos puedan seguir "en colectividad" la final de la Eurocopa y han instado al gobierno municipal a "rectificar" su decisión.

Así lo ha manifestado el secretario xeral de los socialistas en Santiago, Aitor Bouza, quien ha señalado que, a su juicio, el Concello "tiene que rectificar de inmediato" y ha recordado a Sanmartín que "representa a todos los vecinos de Compostela".

Pantallas en todas las ciudades gallegas

Compostela será la única ciudad de Galicia que no contará con pantallas para seguir la final de la Eurocopa. En A Coruña se podrá seguir el partido en la gran pantalla que estará en la explanada del estadio de Riazor; mientras que en Ferrol el Concello ha anunciado que se instalará una pantalla gigante en la Praza de Amboaxe.

Los ourensanos contarán con dos opciones para seguir la final de la Eurocopa, ya que el alcalde de Ourense ha anunciado que instalará pantallas en la Praza Maior y en la Praza de Santa Eufemia. Además, en caso de victoria, Gonzalo Pérez Jácome ha invitado a los vecinos de la ciudad a celebrar la que sería la cuarta Eurocopa de España en la fuente de Concepción Arenal.

Vigo también contará con varias pantallas gigantes. Mientras que el Gobierno local ha invitado a la ciudadanía a seguir el encuentro en el parque de Castrelos, la Diputación de Pontevedra instalará su pantalla en la plaza de la Estrella. Además, Vialia Vigo emitirá el partido en la pantalla de su gran plaza interior.

En Pontevedra se ha anunciado que habrá pantalla, aunque aún no se ha aclarado dónde estará ubicada. La Diputación ha solicitado al Concello "el espacio idóneo" para hacerlo y desde el gobierno nacionalista han confirmado a este periódico que se concederá el espacio y se pondrán todas las facilidades para celebrar el evento.

Lass vecinas y vecinos de Lugo podrán seguir el partido de La Roja desde una pantalla que estará instalada en la Praza de Santa María, en el casco histórico.