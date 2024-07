Final de la Eurocopa en Santiago: ¿Habrá pantallas en la Praza Roxa?

La final de la Eurocopa que el próximo domingo 14 de julio disputará España ha generado polémica en Santiago de Compostela. El motivo no es otro que la instalación de pantallas gigantes para ver el partido.

Después de que la selección española se clasificara este martes para disputar la final, desde el PP de Santiago han solicitado al Concello compostelano la instalación de pantallas gigantes en la Praza Roxa para que las vecinas y vecinos puedan seguir el encuentro.

"La posibilidad de ver la final en un ambiente comunitario, en un lugar público, fomentará la espíritu de unión y compañerismo entre los vecinos y ofrecerá una alternativa segura y controlado para personas que deseen disfrutar del evento en compañía", ha comentado este miércoles el concejal del PP, José Ramón de la Fuente.

Desde el grupo popular también ha solicitado al BNG que se adopten todas las medidas de seguridad que se consideren necesarias, así como la prestación de servicios sanitarios, con el objetivo de que la jornada se desarrolle con normalidad.

"No estaba previsto"

Preguntada al respecto, la concejala de Deportes, Pilar Lueiro, ha señalado que "non estaba previsto" y que hasta ahora "estaba centrada na contratación das festas do Apóstolo e nas demandas do deporte de base".

"Non tiven tempo de analizar a proposta", ha continuado la edil, quien ha recordado que habría que hacer un contrato y que se trata de "cartos públicos". Lueiro ha aprovecado para invitar a todos los compostelanos a asistir el domingo por la tarde, a la misma hora que el partido, al concierto de Carlos Núñez en la Colegiata de Sar.

Petición de Salseo USC

Además del PP de Santiago, la cuenta de USC Salseo, famosa entre la comunidad universitaria, ha compartido un mensaje a través de Instagram en el que varios seguidores le escribía con motivo de la pantalla para ver el partido.

Aprovechando los mensajes, en el que mencionó a Raxoi, hizo una encuesta en la que "5.000 personas votaron que sí" querrían ver la final en la Praza Roxa.