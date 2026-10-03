Fedellando

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Elecciones Generales
Decreto de vivienda, en directo
Lotería Nacional, hoy
Derrumbe La Rioja, en directo
Estrategia Pedro Sánchez
Escenario político 2027
Pugna grupo PRISA
Víctima mortal temporal
Receta abuelas
Samantha Vallejo-Nágera
Huevos fritos
Propiedades Wyoming
Pescado frito
Banco almacenamiento
Voluntarios cuidado animales
Botellas bares y restaurantes
Evitar salmonela
Confianza personas adultas
Protagonista película zombis
Isabel Gemio
Lentejas otoño
Cambio lavadora alquiler
Mal tiempo
Pollo crujiente
Juego gatos
Netflix Brad Pitt
Gambas al ajillo
Abogado inmobiliario
Alemania 'decreto Maricarmen'
Rutina camionera
Juventud acceso vivienda
Mueble baño
Gonzalo Bernardos contrato alquiler
Star Wars: Galactic Racer
Recargo IBI decreto
Albañila trabaja con su padre
Asesora financiera inversión inmobiliaria
Hacienda donación vivienda sin IRPF
Ofertas Alcampo
Nuevo reglamento DGT
Tormentas en España
Jubilación
Primar tazas desayuno otoño
Carlos Herrera
Puente laboral
Pedro Ruiz
Gastos inducción
Posible robo en casa
Cambio de residencia
Fernández de la Vega
Decreto Maricarmen
Trucos berenjena
Ferran Adrià, chef español
Receta almejas
Miguel jubilado
Vecina centro Madrid
Temor nuevo apagón
Permiso retribuido
Abogado deudas herencias
Gobierno contratar jóvenes sector público
Alcalde de un pueblo de Málaga
Favoritos IKEA cambio imagen
Lefties Home cafetera portátil
Cambios desahucios vivienda España
Notaria herencia hijos
Juez Tardón y alertas en Ceuta
Robot aspirador y friegasuelos
Pechugas más tiernas
Sándwich más saciante
Impuesto nóminas
Joven vuelve a España
Infancia Leo Harlem
Refugio Mbappé
Penélope Cruz
Pelar tomates
Croquetas fáciles y sanas
Boquerones fritos
Adultos agresivos en el coche
Mueble Conforama
Impuesto de Sucesiones
Albañiles coinciden
Vivir gratis en un pueblo
Experto inmobiliario
AliExpress
Buses y camiones eléctricos
Donar sangre en la UE
Altas temperaturas mares España
Mejor banco de España
Comprobar Lotería de Navidad 2026
Vandal English
Jesús Suárez

Jesús Suárez El Español

Opinión

Fedellando

Unha reflexión sobre as palabras galegas de difícil tradución

Publicada
Síguenos

Hai palabras que se traducen. E despois están as galegas. Esas hai que explicalas.

Fedellar.

A ver quen ten collóns de traducir iso cunha soa palabra e quedar tan ancho.

Podes dicir enredar, remexer, argallar, trastear, andar facendo cousas sen saber moi ben para que… Si, claro. E podes explicar un cocido dicindo que son garavanzos con cousas.

Fedellar é fedellar.

—Que fas?

—Nada, ando fedellando.

Perfecto. Non sabemos exactamente que estás facendo, pero entendémolo todo.

E aí está a xenialidade.

O galego ten unha capacidade extraordinaria para poñerlle nome a situacións que probablemente ninguén considerou necesario bautizar. Se non existe a palabra, fabricámola. E se soa ben, queda para sempre.

Fedellar non necesita obxectivo. Podes fedellar no móbil, nuns papeis, nunha idea, nun caixón ou no que che pete. Non estás necesariamente arranxando nin estragando nada.

Estás facendo cousas.

—Que cousas?

Non toques os collóns. Fedellando.

E temos máis: argallar, trapallar, remexer, chafallar… Parece a aliñación dun equipo galego de Preferente, pero cada unha ten o seu aquel.

E ollo co aquel.

—Pásame o aquel.

—Cal?

—O que está aí.

—Este?

—Non, o outro.

—Este?

—Ese, carallo.

Comunicación completada.

Dous galegos poden manter unha conversa enteira sen identificar correctamente un só obxecto.

Tamén temos o chisme, o choio e ese glorioso «ti xa sabes» cando, en realidade, non sabes unha puta merda pero, curiosamente, entendes.

E logo está a entoación.

Un «bueno…» galego pode significar si, non, xa veremos, nin de coña, fai o que che pete ou estás facendo o parvo pero non vou discutir contigo.

Todo depende de canto dure o o.

E que dicir do xa.

Unha sílaba capaz de destruír unha argumentación de vinte minutos.

—Eu fíxeno porque pensei que dadas as circunstancias…

—Xa.

Fin.

Sentenza firme.

Por iso me gusta fedellar. Porque non é só unha palabra. É esa capacidade tan nosa de comprimir unha situación enteira nun verbo e seguir coa vida.

Que outros busquen a tradución exacta.

Nós non temos tempo.

Andamos fedellando.

Más en Opinión