El fin de las galerías de arte

Camilo Chas reflexiona sobre este 2026, la era de la respuesta inmediata: la inteligencia artificial facilita el acceso al arte; el criterio, la confianza y la responsabilidad siguen siendo humanos

Voy a defender una idea incómoda, sobre todo para quien, como yo, se gana la vida en este oficio: la galería de arte tal y como la conocimos ha caducado.

No está atravesando una crisis pasajera que pueda resolverse con una web más moderna, una cuenta activa en Instagram o unas exposiciones mejor comunicadas. El problema es más profundo: un determinado modelo de galería ha perdido la razón que justificaba buena parte de su existencia. Y con cualquier intermediario ocurre lo mismo: cuando desaparece el problema que venía a resolver, solo quedan dos caminos, encontrar una nueva función o desaparecer.

Conviene recordar una de las tareas esenciales que desempeñaron las galerías durante casi todo el siglo XX. Crecieron en un mundo con enormes barreras de comunicación entre el artista y el coleccionista.

¿Quién pintaba en Galicia en los años cuarenta? ¿Dónde tenía su estudio? ¿Seguía trabajando? ¿Qué obras estaban disponibles? ¿Cuánto costaban? ¿Quién podía presentarnos al artista?

Nada de eso era sencillo de averiguar. Entre el creador y el posible comprador se abría un abismo de información que difícilmente podía cruzarse sin ayuda. La galería era el puente, el filtro y el traductor entre dos mundos que no podían encontrarse solos: conocía a los artistas, seleccionaba sus obras, organizaba exposiciones, construía relaciones y facilitaba el acceso a un mercado que para la mayoría resultaba opaco.

Ese puente tenía un valor enorme porque la distancia era real.

Ahora coja usted el móvil.

En cuestión de segundos puede localizar al artista, conocer su trayectoria, ver su obra reciente, seguir sus exposiciones, encontrar su estudio, escribirle por una red social e incluso conseguir su teléfono. La información y el acceso —dos de los pilares sobre los que se construyó aquel modelo— son hoy abundantes, inmediatos y, en buena medida, gratuitos.

El abismo se ha estrechado hasta casi desaparecer.

Y en 2026 el proceso ya ni siquiera comienza necesariamente en un buscador: comienza en una inteligencia artificial. El coleccionista pregunta y recibe en segundos una respuesta ordenada sobre el artista, su trayectoria, su contexto o el posible valor de una obra. La información no solo aparece: se resume, se relaciona y se presenta como una conclusión. Si el siglo XX fue la era de la información escasa, la nuestra es la de la autosuficiencia aparente: se genera la sensación de tener todo lo necesario al alcance de una pregunta.

El final del guardián de la puerta

Esto es lo que está muriendo: no la galería como espacio cultural o como estructura profesional, sino un modelo concreto de galería. El modelo del guardián de la puerta.

El que cobraba por permitir el acceso a un lugar en el que ahora el comprador puede entrar por sí mismo. El que basaba buena parte de su autoridad en conocer a quien los demás no podían localizar, conservar información difícil de obtener y controlar una relación que hoy se establece directamente.

Ese portero ya no resulta imprescindible, y el mercado, con esa frialdad tan suya, está empezando a jubilarlo.

Tener el número de un artista ya no es una ventaja competitiva. Tampoco lo es guardar unas obras en depósito, publicar algunas fotografías o disponer de una sala en una calle céntrica. Incluso el espacio expositivo ha dejado de ser una barrera infranqueable.

En A Coruña hemos visto hace poco una señal de este cambio: un artista alquiló un espacio para producir directamente su propia exposición, una fórmula habitual en otras ciudades pero todavía poco frecuente aquí. No significa que la autogestión pueda sustituir por completo el trabajo de una galería, pero demuestra que el artista también puede contratar una sala, montar, comunicar y recibir al público por su cuenta. Si la única aportación de una galería son cuatro paredes, esas cuatro paredes también se alquilan.

Y para vender ya ni siquiera hace falta una sala: existen plataformas donde poner una obra directamente en el mercado, sin galería, sin el intermediario profesional tradicional y sin pedir permiso a nadie.

Por eso la pregunta que debemos hacernos quienes trabajamos en el sector es sencilla: ¿qué obtiene hoy un artista o un coleccionista al trabajar con una galería que no pueda conseguir por su cuenta?

Si no sabemos responder con claridad, el problema no está en internet, en las redes ni en los cambios del consumo cultural. Está en nuestro modelo de negocio.

El acceso es gratuito; el criterio no

Aquí empieza la otra mitad del argumento, la que de verdad me interesa. Que el acceso sea sencillo no significa que todo lo demás lo sea.

El móvil —y la inteligencia artificial que hoy lo acompaña— puede darle el contacto del artista, resumir su biografía e incluso ofrecerle una primera valoración. Pero no puede garantizar que una obra sea auténtica, examinar físicamente su estado, comprobar por sí sola que la procedencia se sostiene ni asumir responsabilidad profesional por la conclusión.

Puede mostrarle miles de imágenes. No puede enseñarle a mirar.

Y en el arte, saber mirar sigue siendo lo fundamental.

Yo rechazo una obra cuando no estoy seguro de ella. Esa decisión —la de decir «no», renunciar a una operación y proteger al comprador de un error caro— no la toma un buscador. La toma alguien que lleva años examinando, comparando, investigando, equivocándose y aprendiendo. Y, sobre todo, alguien que pone su nombre detrás de esa decisión y responde cuando algo sale mal.

Y hay un segundo filo, menos visible pero igual de real. Cuando se elimina al intermediario, también desaparece quien respondía por las dos partes. Subir una obra a una aplicación y venderla lleva cuatro minutos; lo que no cabe en esos cuatro minutos es saber a quién estás dejando entrar en tu vida. Vender por tu cuenta puede significar citar a un desconocido y abrirle la puerta de tu casa o de tu estudio sin saber con qué intención viene. Comprar por tu cuenta puede significar quedar en una cafetería con alguien de quien no sabes nada para entregarle tu dinero a cambio de una obra que quizá no es lo que dice ser. La galería nunca fue solo un puente de información: era también un marco conocido —con nombre, dirección y responsabilidad— donde ninguna de las dos partes tenía que fiarse de un extraño.

Ahí sigue existiendo un espacio enorme para la galería. Pero ya no es el del acceso: es el del criterio, la confianza y la responsabilidad. Un algoritmo encuentra resultados; una estructura profesional debe saber valorarlos, detectar contradicciones, pedir documentación, examinar físicamente la obra y explicar qué sabemos, qué no sabemos y hasta dónde llega una conclusión.

El valor ya no está en tener la llave. Está en comprender lo que hay dentro de la habitación.

Del intermediario de información al generador de conocimiento

La galería del siglo XX administraba una información escasa. La del siglo XXI tendrá que producir conocimiento.

No bastará con afirmar que un artista es importante: habrá que documentar por qué lo es. No bastará con entregar un certificado impreso: habrá que construir trazabilidad alrededor de la obra —procedencia, exposiciones, publicaciones, informes, referencias, estado de conservación, intervenciones, contexto histórico—. No bastará con organizar una inauguración: habrá que acompañar al comprador antes, durante y después de la adquisición.

Tasación, peritaje, catalogación, autenticación, conservación, seguros, transporte, asesoramiento en herencias, gestión de colecciones, mercado secundario y subastas no son actividades marginales. Son las funciones que convierten una simple intermediación comercial en un servicio profesional completo.

Y a ellas hay que sumar la producción de información: estudios sobre artistas, observatorios de tendencias, archivos digitales, informes, entrevistas, análisis de mercado, divulgación. En la era de la información, una galería que no genera información depende de la que producen otros.

Y hoy esa obligación documental tiene una dimensión nueva. Los sistemas de inteligencia artificial construyen sus respuestas relacionando, jerarquizando y sintetizando la información disponible. Pueden localizar fuentes solventes, pero también reproducir errores, confundir identidades o completar incorrectamente los vacíos documentales.

Si una galería no documenta con rigor a sus artistas, serán otros —o nadie— quienes proporcionen el material a partir del cual las máquinas construirán sus respuestas. La consecuencia no afecta únicamente a la visibilidad digital: afecta a la identidad pública del artista, a la atribución de sus obras y a la forma en que su trayectoria será comprendida en el futuro.

En la era de la inteligencia artificial, producir documentación verificable es una nueva forma de representar al artista.

La institución que crea la documentación más completa, clara y fiable aumenta también sus posibilidades de convertirse en una fuente de referencia para periodistas, investigadores, buscadores y sistemas de inteligencia artificial.

La transformación cabe en una frase: el intermediario de información debe convertirse en generador de conocimiento.

Quien documenta al artista no solo conserva su memoria: ayuda a definir la respuesta que el futuro dará sobre él.

El artista tampoco necesita cualquier galería

Este cambio no afecta solo al comprador. El artista también dispone hoy de herramientas que antes no tenía: puede mostrar su trabajo, construir una comunidad, tratar con periodistas y coleccionistas, organizar una exposición y vender directamente.

Por eso tampoco tiene sentido que entregue una parte importante de sus ingresos a una galería que se limite a publicar unas imágenes, almacenar unas obras y montar una exposición de vez en cuando. El artista necesita algo más: una estructura que ordene y documente su trayectoria, profesionalice su presencia pública, mantenga la coherencia de sus precios, lo relacione con coleccionistas e instituciones, gestione operaciones complejas y preserve su archivo. Necesita que alguien convierta una sucesión de obras, exposiciones y noticias en una trayectoria comprensible.

Representar a un artista no es tener cuadros suyos en un almacén. Es asumir una responsabilidad sobre cómo se presenta, se documenta y circula su obra. También implica saber cuándo hay que decirle que se equivoca. El valor de una galería no está solo en vender: está en ayudar a construir una carrera que se sostenga más allá de la venta inmediata.

Una infraestructura de conocimiento, confianza y servicios

La galería contemporánea debe dejar de comportarse como un peaje entre el artista y el comprador. Debe convertirse en una infraestructura.

Seguirá vendiendo obras y organizando exposiciones, porque ambas cosas conservan todo su sentido. Pero ya no bastarán por sí solas: alrededor tendrá que existir un sistema más amplio de conocimiento, documentación, servicios, tecnología, logística, asesoramiento y responsabilidad profesional.

El contacto directo entre artistas y compradores no debería asustarnos. Intentar impedirlo con contratos rígidos, ocultando información o controlando artificialmente las relaciones solo retrasa un cambio inevitable. La respuesta no es reconstruir el muro que internet ha derribado, sino demostrar que la intervención de la galería mejora la operación.

El comprador puede encontrar al artista, pero quizá no sepa examinar una obra, evaluar su documentación, gestionar su transporte, asegurarla o incorporarla a una colección. El artista puede encontrar compradores, pero quizá no pueda levantar por sí solo la infraestructura crítica, documental, comercial, jurídica y logística que su trabajo necesita.

Entre ambos sigue habiendo un espacio considerable para la galería. Pero ese espacio ya no se hereda: hay que merecerlo.

El oficio tiene futuro

Por eso no me da miedo escribir que las galerías se acaban. Me preocupa más que sigamos comportándonos como si el viejo abismo de información aún existiera, cobrando por un puente que cada vez cruza menos gente.

El coleccionista de hoy no necesita que le abran una puerta. Necesita que, al cruzarla, haya un profesional capaz de explicarle con rigor lo que está viendo.

Las galerías del siglo XX han caducado. El oficio, en cambio, si acepta transformarse, tiene más futuro que nunca.

Solo que ya no se cobrará por el acceso. Se cobrará por el valor.