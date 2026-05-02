“Este mensaje fue eliminado”: manual práctico para reventarte la vida en tres clics

El comunicador coruñés Jesús Suárez reflexiona sobre cómo borrar un mensaje de WhatsApp no siempre termina con el problema, todo lo contrario

Hay decisiones que uno toma con la solemnidad de quien cree estar arreglando el mundo. Luego está borrar un mensaje en WhatsApp, que es básicamente intentar esconder un cadáver… dejando un cartel luminoso encima que dice: “Aquí no hay nada sospechoso, circulen”.

La escena arranca como empiezan todas las tragedias modernas: tú, de noche, con el móvil en la mano y una mezcla peligrosa de sinceridad y estupidez. Escribes. Dudando, pero escribes. Porque el ser humano no tropieza dos veces con la misma piedra: se tira de cabeza contra ella, hace un croquis y luego escribe un hilo explicándolo.

Envías el mensaje. Silencio. Un segundo. Dos. Y de repente, ese latigazo de lucidez tardía: la has liado. Pero tranquilo, amigo, que para eso está la tecnología. Para ayudarte. Para protegerte. Para salvarte de ti mismo.

“Eliminar para todos”.

Ahí está. El botón mágico. El indulto. La absolución. El borrón y cuenta nueva. Lo pulsas con la elegancia de un cirujano y la esperanza de un condenado a muerte que oye pasos en el pasillo.

Y entonces… aparece.

“Este mensaje fue eliminado.”

No un silencio. No un vacío. No. Un puto letrero. Un testigo protegido que decide cantar. Un chivato con neones. La prueba A del juicio que estás a punto de perder.

Porque claro, la otra persona, que estaba tranquilamente viviendo su vida, pasa en medio segundo a convertirse en una mezcla de Sherlock Holmes, tu madre y un funcionario de Hacienda con insomnio.

—¿Qué borraste?

—Nada.

—¿Cómo que nada?

—Nada importante.

—Entonces ¿por qué lo borraste?

Y ahí es donde se te empieza a caer la careta, el personaje y hasta el WiFi. Porque esa conversación ya no es una conversación. Es un interrogatorio sin abogado. Un striptease emocional en el que te van quitando capas hasta que te quedas en pelotas… pero sin glamour.

Intentas mantener la dignidad. Dos frases. Tres. Cuatro. Pero sabes que estás muerto. Porque hay una verdad universal que nadie te contó: cuando alguien ve “este mensaje fue eliminado”, no quiere saber qué borraste… quiere confirmar que fue peor de lo que imagina.

Y siempre lo es.

Así que acabas contándolo. Claro que lo cuentas. Con detalles. Con contexto. Con notas al pie si hace falta. Porque el silencio pesa más que la humillación, y ese hueco que has dejado en la conversación se convierte en un agujero negro que te succiona la poca dignidad que te quedaba.

Resultado: no solo no has borrado el mensaje. Has escrito la versión extendida, el making of y el documental del director.

Y mientras tanto, en algún lugar, WhatsApp sonríe. Porque no te ha dado una herramienta. Te ha dado una trampa. Una elegante, eso sí. De esas que no hacen ruido… pero cuando te das cuenta, ya tienes el cuchillo clavado hasta el mango.

Gracias por nada.

De verdad.

Porque antes metíamos la pata y nos callábamos. Ahora metemos la pata… y luego damos una rueda de prensa.