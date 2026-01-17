Co comezo dun novo ano chegan os propósitos. Persoais, profesionais, vitais. Pero tamén é tempo de que as industrias reflexionen sobre o seu papel e as súas responsabilidades. No caso do deporte, 2026 preséntase como un ano clave para dar un paso adiante e consolidar o seu impacto real na saúde, na economía e na cohesión social de Galicia.
Desde o Clúster Galego da Industria do Deporte e do Benestar entendemos que xa non abonda con promover a actividade física como unha recomendación máis. O contexto demográfico, sanitario e social obríganos a ser máis ambiciosos. Estes son algúns dos grandes compromisos que a industria do deporte galega debería asumir neste novo ano.
1️⃣ Da actividade física “recomendada” á actividade física “prescrita”
Durante anos repetimos a mesma mensaxe: facer exercicio é bo para a saúde. Hoxe, a evidencia científica vai moito máis alá. A actividade física é unha ferramenta preventiva e terapéutica de primeiro nivel fronte a enfermidades crónicas, problemas de saúde mental e perda de autonomía funcional.
O reto para 2026 é claro: integrar o deporte de maneira máis estruturada no sistema de saúde, avanzando cara modelos nos que a actividade física sexa prescrita, adaptada e acompañada por profesionais cualificados. Nunha Galicia cada vez máis envellecida, o exercicio non pode seguir sendo opcional: debe formar parte da solución.
2️⃣ Chegar ás persoas inactivas, non só aos xa convencidos
Un dos grandes paradoxos do sector é que moitas veces falamos para quen xa nos escoita. Centros deportivos, eventos e campañas chegan con facilidade ás persoas activas, pero deixan fóra a unha parte importante da poboación que non se sente interpelada polo deporte.
En 2026 o desafío é romper esa barreira: deseñar produtos, mensaxes e programas pensados para quen nunca entrou nun ximnasio, para quen sente medo, falta de tempo ou descoñecemento. Se queremos aumentar os niveis reais de actividade física, debemos poñer o foco nas persoas inactivas e adaptar o sector ás súas necesidades.
3️⃣ Consolidar a BF Sport como motor da innovación
A innovación non xorde de maneira espontánea. Precisa estrutura, acompañamento e conexión co mercado. A posta en marcha da Business Factory Sport supón un paso decisivo para dotar á industria galega do deporte dunha infraestrutura estable de innovación.
En 2026, o obxectivo debe ser consolidar a BF Sport como un verdadeiro motor de transformación: un espazo onde as ideas se convertan en proxectos viables, onde o talento atope oportunidades e onde as empresas tradicionais poidan conectarse con novas solucións. A innovación será clave para competir, crecer e diferenciarse.
4️⃣ Reforzar o papel do deporte como industria estratéxica
O deporte xera emprego, dinamiza territorios, atrae turismo, mellora a saúde e crea comunidade. A súa cadea de valor abrangue desde a formación e a tecnoloxía ata a xestión, a investigación ou o benestar.
Porén, en demasiadas ocasións segue sen ser recoñecido como un sector estratéxico. En 2026, a industria do deporte galega debe avanzar cara unha maior visibilidade institucional, reclamando políticas públicas estables, planificación a longo prazo e un espazo claro nas estratexias económicas e sociais do país.
5️⃣ Medir mellor o impacto social do deporte
O que non se mide, non conta. E no deporte, durante moito tempo, falamos máis de intuicións que de datos. Medir o impacto real da actividade física en termos de saúde, economía, inclusión ou cohesión social é imprescindible para tomar mellores decisións.
Neste sentido, o desenvolvemento do Observatorio Galego do Deporte convértese nunha peza clave. Dispor de datos fiables, comparables e actualizados permitirá demostrar con cifras o valor do deporte e reforzar a súa posición como ferramenta de política pública.
6️⃣ Achegar o deporte a todos os territorios
O acceso á actividade física non debería depender do código postal. Galicia é un país diverso, con áreas urbanas dinámicas e un amplo territorio rural onde o deporte pode ser unha ferramenta esencial contra o illamento, o envellecemento e a perda de servizos.
En 2026, un dos grandes retos será garantir que a oferta deportiva chegue a todos os territorios, adaptándose ás súas realidades e aproveitando o potencial do deporte como elemento de equilibrio territorial e cohesión social.
Estes non son simples desexos de inicio de ano, son compromisos que a industria galega do deporte debe asumir se quere estar á altura do momento histórico que vivimos. Agora toca dar o seguinte paso, que non é outro que consolidar ese papel con accións, datos e visión compartida. Se 2026 é o ano no que o deporte galego consigue sacar proveito de todo o seu potencial, estes propósitos deixarán de ser intencións para converterse no inicio dunha nova etapa para Galicia, máis activa, máis saudable e máis cohesionada.