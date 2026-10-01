Presentación de la programación de la Semana del Patrimonio Invisible en Ferrol. Concello de Ferrol

La Semana del Patrimonio Invisible bate su récord en Ferrol con más plazas y más visitas

Ferrol celebrará del 5 al 9 de octubre la sexta edición de la Semana del Patrimonio Invisible, un programa de visitas guiadas que permitirá acceder a edificios y espacios de la ciudad que habitualmente permanecen cerrados al público o cuentan con zonas de acceso restringido.

Será la segunda edición que se organiza este año, después de la celebrada en febrero. En esta ocasión, la iniciativa alcanzará su mayor capacidad hasta la fecha, con 655 plazas distribuidas entre 41 visitas guiadas durante cinco jornadas, un 5% más que en la anterior convocatoria.

La programación incluye diez propuestas vinculadas al patrimonio militar, marítimo, religioso y civil de Ferrol. Entre las principales novedades se encuentra la incorporación por primera vez de la Iglesia de Nuestra Señora de Dolores, en la plaza de Amboage, después de su reciente reforma. Los participantes podrán conocer los espacios renovados y subir a las torres de las campanas para contemplar las vistas sobre el barrio de A Magdalena.

También habrá una visita secreta que cerrará la programación el viernes 9 de octubre. En este caso, las personas inscritas no conocerán el lugar que van a visitar hasta el momento del encuentro.

Del Arsenal al faro de cabo Prior

La Semana del Patrimonio Invisible permitirá también entrar en la Casa do Concello, donde, además de los salones nobles, la colección artística municipal y otras estancias, se abrirá un espacio que hasta ahora no había formado parte de las visitas públicas.

Regresa igualmente la visita a la Concatedral de San Xiao, con la novedad de que en esta edición se podrá acceder por primera vez a sus dos torres, desde las que se contemplan vistas sobre el Arsenal.

El patrimonio militar estará representado por el Arsenal y su Sala de Armas, con un recorrido que atravesará la Porta do Parque para acceder a zonas restringidas del complejo naval, y por el Baluarte do Infante, antiguo elemento defensivo de la muralla y cuartel de artillería que actualmente alberga fondos del Archivo Intermedio Militar del Noroeste.

Otro de los espacios será el edificio de El Correo Gallego, obra de Rodolfo Ucha en A Magdalena y recientemente adquirido por el Concello. Tras participar ya en la edición de febrero, volverá a abrir sus puertas antes de su futura transformación en museo del Modernismo.

La programación se completa con Casa Antón, otro de los edificios diseñados por Rodolfo Ucha y uno de los espacios más demandados en anteriores ediciones; el Colegio Compañía de María, construido en 1889 y caracterizado por sus elementos modernistas y neogóticos; y el faro de cabo Prior, en funcionamiento desde 1854, donde los participantes podrán subir hasta la linterna y contemplar el litoral ártabro.

"Se trata de un ciclo de visitas guiadas que permite abrir lugares habitualmente cerrados al público o con espacios de acceso restringido", explica la concelleira de Turismo y Patrimonio Histórico, Maica García. Las actividades se realizarán en grupos reducidos para preservar los espacios y facilitar las explicaciones durante los recorridos.

Inscripciones gratuitas desde este viernes

Las visitas se repartirán en turnos de mañana y tarde entre el lunes 5 y el viernes 9 de octubre. La inscripción será gratuita, previa y obligatoria y se abrirá este viernes 2 de octubre a las 12:00 horas a través de la web oficial de Patrimonio Invisible.

Cada persona podrá solicitar un máximo de dos visitas para dos asistentes, con el objetivo de repartir las plazas entre el mayor número posible de participantes. La reserva solo será efectiva una vez recibida la correspondiente confirmación por correo electrónico de la organización.