Ferrol prepara la renovación de la calle Real con nueva iluminación, mobiliario y cableado soterrado

Ferrol da un nuevo paso para transformar la calle Real. La Xunta de Gobierno Local ha aprobado este lunes el Plan de Seguridad y Salud de las obras de actualización de la iluminación y el mobiliario de esta céntrica vía, una actuación que supondrá una inversión de 318.695,84 euros y que tendrá un plazo de ejecución previsto de tres meses.

El proyecto contempla una renovación integral del equipamiento urbano y de la iluminación, además del soterramiento de parte del cableado que actualmente permanece visible. El objetivo es mejorar tanto la eficiencia energética como la imagen de la calle, manteniendo al mismo tiempo su configuración actual y garantizando la accesibilidad para los peatones.

Uno de los principales trabajos será la sustitución de las luminarias actuales por nuevos equipos LED de 57,6 W de potencia unitaria. Se mantendrán los 17 puntos de luz existentes, instalados en soportes de fachada, por lo que no será necesario incorporar nuevos elementos en las aceras.

Según explicó el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, la actuación permitirá reducir la potencia instalada hasta los 0,97 kW y alcanzar un ahorro energético del 85,73% respecto a la instalación actual. El cambio también permitirá mejorar la calidad de la iluminación y reducir el impacto ambiental asociado al consumo eléctrico.

Adiós al cableado aéreo y renovación del mobiliario urbano

La intervención incluye además el soterramiento de los cruces aéreos de las instalaciones existentes. De esta forma, se eliminará parte del cableado visible en la calle y se contribuirá a mejorar la estética del entorno urbano.

El proyecto también contempla la renovación del mobiliario. Se instalarán nuevos bancos de diseño ergonómico, maceteros y jardineras, además de carteles de bienvenida al barrio y puntos de recogida de excrementos caninos.

Todos estos elementos serán desmontables y se colocarán de manera que no obstaculicen el itinerario peatonal. El Ayuntamiento señala que esta distribución permitirá mantener las condiciones de accesibilidad de la vía.

La actuación se enmarca en el convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Ferrol y la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras para impulsar una de las principales transformaciones urbanas previstas en los barrios de la ciudad.

Ferrol destina 48.000 euros a apoyar los proyectos culturales de las entidades de la ciudad

La Xunta de Gobierno Local también ha aprobado las bases de una nueva convocatoria de subvenciones para la promoción y el fomento de la cultura a través de las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de Ferrol. El Ayuntamiento contará con 48.000 euros para financiar los proyectos y actividades culturales que se desarrollen durante 2026.

Podrán concurrir las asociaciones culturales y entidades sin ánimo de lucro que cumplan los requisitos establecidos en las bases y que desarrollen su actividad de fomento de la cultura dentro del término municipal de Ferrol.

El plazo para presentar las solicitudes será de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña. Las solicitudes deberán tramitarse obligatoriamente por medios electrónicos a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento.

Entre los objetivos de estas ayudas se encuentran impulsar las actividades culturales promovidas por el tejido asociativo, favorecer la participación ciudadana y contribuir a conservar las tradiciones, el patrimonio inmaterial y la memoria colectiva de la ciudad.

Además, el área de Participación ha concedido una subvención nominativa de 6.000 euros a la Asociación de Vecinos Valle de Esmelle para desarrollar el denominado "Proyecto Esmelle", centrado en la revalorización del valle mediante la recuperación de su patrimonio y el aprovechamiento sostenible de sus recursos.

Casi 430.000 euros para reformar cuatro locales vecinales

El Gobierno local también prepara una inversión cercana a los 430.000 euros para reformar y mejorar los locales sociales de las asociaciones vecinales de A Cabana, Valón, Pazos y Santa Icía. Las actuaciones, incluidas en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal POS+2026, saldrán a licitación en los próximos días.

Los trabajos permitirán corregir distintas deficiencias acumuladas en estos equipamientos durante los últimos años y mejorar sus condiciones para el desarrollo de las actividades de las entidades vecinales.

El local de la Asociación de Vecinos de San Antonio de A Cabana contará con una inversión de 163.417,94 euros. La actuación permitirá reparar las goteras y los falsos techos afectados por la entrada de agua, tratar humedades y grietas y renovar la pintura interior y exterior. También se renovarán elementos y carpintería metálica, se pulirá el suelo del salón principal, se modernizarán los baños y se sustituirá la iluminación interior por tecnología LED.

En Valón, el local de la AVV O Cruceiro contará con 134.207,66 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. El proyecto incluye la impermeabilización de la cubierta, la reparación de falsos techos, el tratamiento de grietas y humedades y la renovación de la pintura interior y exterior.

También se sustituirán canalones y bajantes deteriorados, se mejorará la iluminación con tecnología LED y se renovarán dos cerraduras y parte de la carpintería metálica de las ventanas. El proyecto incluye además trabajos en la caldera y los radiadores.

El local de la AVV Pazos recibirá una inversión de 82.105,74 euros, con un plazo de ejecución de cuatro meses. Las obras actuarán sobre las goteras, humedades y falsos techos y permitirán acondicionar parte de la planta semisótano, actualmente sin uso.

También se mejorará la ventilación del espacio destinado a las clases de pintura y manualidades, se realizarán trabajos en el exterior y se sustituirán luminarias deterioradas en la zona de los baños. Asimismo, se instalará un sistema de motorización para la persiana metálica de la entrada principal.

Por último, el local de la AVV O Cruceiro de Santa Icía contará con 48.857,92 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Las obras incluyen la limpieza y revisión de la cubierta, la reparación de las zonas deterioradas, la sustitución de canalones y bajantes, la renovación de placas del falso techo y diferentes trabajos de pintura y mejora de los espacios interiores.

Más de 360.000 euros para mejorar el saneamiento de la rúa Lousas y el camino das Cabazas

La Xunta de Gobierno Local también ha adjudicado dos actuaciones demandadas por vecinos de Serantes y Covas que movilizarán conjuntamente más de 360.000 euros.

La principal corresponde a la mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento de la rúa Lousas, incluida en el POS+Adicional 2/2025. La empresa Novavial SL ejecutará los trabajos por 300.681,59 euros, con un plazo de cuatro meses.

La intervención afectará al tramo situado entre el cruce con la carretera provincial DP-3603 y el enlace con la rúa Botana. En este espacio se renovarán completamente las actuales redes de abastecimiento y saneamiento para adaptarlas a las necesidades de la zona.

El proyecto contempla la instalación de una red de drenaje de la plataforma independiente de la red de saneamiento y la sustitución de la actual red unitaria por una red separativa de PVC. También se retirarán las antiguas canalizaciones y se repondrá completamente el firme de la calzada.

La actuación se completará con la construcción de arquetas de acometidas diferenciadas para cada parcela y la instalación de nuevos sumideros.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha adjudicado a Canarga SL la obra de aglomerado del camino C-32 en As Cabazas, en Covas, por un importe de 59.431 euros y con un plazo de ejecución de dos meses.

Los trabajos incluirán la regularización del firme existente, la limpieza de márgenes y cunetas, el extendido de un nuevo pavimento de aglomerado y la instalación de nueva señalización vertical y horizontal.

La actuación afectará a una superficie de 3.090,60 metros cuadrados y a un tramo de 606 metros de longitud. Se trata de un vial utilizado principalmente por vehículos ligeros para acceder a la zona y cuya mejora había sido demandada por los vecinos.