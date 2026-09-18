Unas 300 personas exigen en Ferrol un transporte público "digno" y denuncian "caos y colapso"

Alrededor de 300 personas se han concentrado en la tarde de este viernes ante el edificio de la Xunta en Ferrol, en la plaza de España, convocadas para denunciar el estado del servicio de transporte por carretera en la ciudad y su comarca.

En la concentración participaron diversos colectivos como la Plataforma por un Transporte Digno en Ferrol o el Foro Cidadán polo Ferrocarril y formaciones políticas, con diputados autonómicos del BNG y del PSOE, alcaldes y alcaldesas de ambas formaciones, además de ediles y representantes de Terra Galega y Ferrol en Común.

Durante el acto, tal y como informa Europa Press, se ha leído un comunicado de la plataforma, en el que se subrayó que las deficiencias del transporte público en la comarca no son "incidencias aisladas o puntuales", como, a su juicio, sostiene el Gobierno gallego, sino "una situación persistente que empeora desde hace años y afecta diariamente a miles de personas".

Una estudiante, Sara, en representación de la plataforma, ha afirmado que la situación de las comunicaciones, tanto por carretera como por ferrocarril, es de "gravedad máxima", hasta el punto de poder calificarla como "una situación de caos y colapso".

Ha denunciado que durante los meses de verano circulan autobuses con sistemas de climatización averiados o "claramente insuficientes", y que las averías forman parte habitual de las conversaciones de la ciudadanía.

Viajes de pie

Asimismo, ha criticado que en determinados tramos interurbanos lleguen a viajar "decenas de personas de pie, incluidos menores de edad" que se desplazan a diario a sus centros educativos, y que más de 500 personas se vean obligadas a organizarse en grupos de WhatsApp para compartir vehículos privados entre Ferrol y A Coruña.

"No es normal que los estudiantes sigan encontrando serias dificultades para llegar a los colegios, institutos y universidades. No es normal que las personas trabajadoras no puedan llegar a los polígonos industriales", ha añadido.

También se refirió a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a quienes no disponen de vehículo privado, que ven limitado su acceso a la sanidad, la educación y los servicios públicos. "No es normal que, tras años de denuncias públicas, movilizaciones vecinales, reclamaciones y compromisos institucionales, continúen produciéndose los mismos problemas o, como decíamos al comienzo, vayan a peor", ha lamentado.

En materia ferroviaria, señaló que las frecuencias del tren Ferrol-A Coruña responden a las conexiones con Madrid y no a las necesidades de la vecindad, y denunció el "estado de abandono" de la antigua línea.

La plataforma quiso dejar claro que no dirige su responsabilidad contra los conductores, sino que entiende que son ellos quienes "sufren en primera línea las consecuencias de una planificación insuficiente, la escasez de recursos, los problemas organizativos y el malestar generado entre las personas usuarias".

Investigación

Xaime Acuña, de la Federación de ANPAS públicas de Ferrolterra, ha insistido en la necesidad de "buscar soluciones" y de que se investigue "la realidad del servicio tan caótico que estamos padeciendo". "Merecemos un transporte público seguro, un servicio que incentive el uso del transporte colectivo y no que obligue a miles de personas a recurrir al vehículo privado por falta de alternativas fiables", ha afirmado.

Acuña ha solicitado la "apertura inmediata de una investigación integral" sobre las condiciones reales en las que se presta el transporte público por carretera en la comarca y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para garantizar la seguridad de las personas usuarias.

"No queremos escuchar explicaciones después de lo irreparable. Queremos que se investigue ahora. Queremos que se actúe ahora", ha subrayado, antes de apuntar que "tras años de promesas, explicaciones y excusas, llegó el momento de las inspecciones, de las soluciones y de las responsabilidades".

El representante de las ANPAS pidió al Parlamento de Galicia que haga valer su capacidad de inspección ante los incumplimientos de la empresa concesionaria, y dejó constancia del problema ante "todas las administraciones competentes, organismos de control y medios de comunicación". "Por responsabilidad, por seguridad, por dignidad: Monbus culpable, Xunta responsable", ha concluido.

Discriminación en el transporte

Esperanza Piñeiro, del Foro Cidadán polo Ferrocarril, intervino como usuaria habitual del bus y del tren tanto a Vigo como a A Coruña. Ha relatado que, en su último viaje a Vigo, la semana pasada, subieron al autobús hasta 30 personas de pie en los pasillos hasta llegar a Pontevedra.

"La empresa concesionaria tiene que pensar las necesidades para cohesionar esta comarca. Las administraciones responsables tienen que controlar y ayudar a solucionar esta gran discriminación en cuanto al transporte público que padecemos aquí", ha reclamado.

Piñeiro también ha denunciado las dificultades para garantizar el regreso desde A Coruña: "La última vez, el domingo pasado, llegué tres cuartos de hora antes y estuve asustada todo el tiempo pensando si iba a entrar o no".

Como miembro del Foro Cidadán polo Ferrocarril, ha defendido la intermodalidad y la mejora tanto del tren como de los autobuses, con conexiones en la estación ferroviaria para facilitar los desplazamientos de trabajadores y estudiantes.

Asimismo, pidió a Renfe que "reconsidere su negativa" a ofrecer otros servicios acordes con las necesidades de la comarca. La plataforma hizo un llamamiento a la unidad de todos los partidos políticos, ciudadanos y organizaciones de Ferrol para que, "desde las administraciones, sea quien sea", tanto la Xunta como el Gobierno central, se solucionen los problemas de transporte que afectan a la comarca.