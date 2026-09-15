El "Super 11" de la ONCE deja un premio de 15.000 euros en Neda (A Coruña)

La suerte ha llegado a Neda (A Coruña) de la mano del "Super 11" de la ONCE. El sorteo celebrado el pasado viernes 11 de septiembre ha dejado en el municipio un premio de 15.000 euros.

La encargada de repartir el premio ha sido Berta María Villar Fernández, vendedora de la ONCE que comercializó el boleto premiado desde su punto de venta, situado en el número 34 de la avenida de Algeciras.

El boleto contaba con cinco apuestas premiadas con 3.000 euros cada una, correspondientes a la categoría de ocho aciertos sobre nueve números del tercer sorteo celebrado el 11 de septiembre. La suma de todas ellas alcanza los 15.000 euros.

Cinco sorteos diarios

El "Super 11" consiste en escoger entre cinco y once números de los 85 disponibles. En cada sorteo se extraen 20 bolas y la cuantía del premio depende del número de cifras elegidas, la cantidad jugada y los aciertos conseguidos.

La apuesta mínima es de un euro y el juego celebra cinco sorteos diarios de lunes a domingo.

La ONCE recuerda que sus cupones forman parte de su modelo de lotería social y responsable, que contempla, entre otras medidas, la prohibición de venta a menores de edad y del juego a crédito.