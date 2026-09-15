Ferrol reclama más trenes a A Coruña ante la falta de plazas en los buses: "Hay una creciente demanda"

El Foro Cidadán polo Ferrocarril de Ferrol, Eume e Ortegal ha vuelto a reclamar mejoras en las conexiones de transporte público entre estas comarcas y A Coruña. La entidad denuncia la falta de plazas y los retrasos que, según asegura, se producen tanto en los servicios de autobús como en la conexión ferroviaria entre Ferrol y A Coruña, y considera que la situación está empujando a cada vez más personas a buscar alternativas en el vehículo particular.

La organización pone como ejemplo lo ocurrido el pasado viernes 11 de septiembre, cuando alrededor de 30 pasajeros realizaron de pie el trayecto entre Ferrol y Pontedeume en el autobús de las 8:35 horas. El Foro asegura que trasladó este caso a las personas integrantes de la Plataforma polo Transporte Público Digno para que la situación llegase a conocimiento de la opinión pública.

La entidad considera especialmente preocupante que los problemas se produzcan en las líneas con mayor demanda diaria. Según denuncia, la oferta de plazas resulta insuficiente en determinados servicios y los retrasos e incumplimientos horarios son frecuentes, con los consiguientes perjuicios para quienes necesitan llegar a tiempo a sus trabajos, centros de estudio o citas médicas.

500 personas ya comparten coche

Ante estas dificultades, el Foro Cidadán destaca que desde la Plataforma polo Transporte Público Digno le han trasladado que ya se ha creado un grupo de WhatsApp con unas 500 personas para coordinar desplazamientos diarios en coche particular entre Ferrol y A Coruña por motivos laborales y educativos. Según la organización, incluso se están formando otros grupos similares.

Para el colectivo, este fenómeno evidencia la existencia de una demanda de transporte público que no está siendo atendida adecuadamente. "Existe una creciente demanda de transporte público fiable en horarios y plazas disponibles", sostiene el Foro, que considera que tanto el tren como el autobús deberían ofrecer una alternativa real al vehículo particular.

La organización también reclama a Renfe un aumento de las frecuencias y una adaptación de los horarios de la línea Ferrol-A Coruña. El Foro recuerda que realizó encuestas y consultas entre varios cientos de personas y asegura que una de las principales necesidades trasladadas fue poder desplazarse diariamente "a tiempo y sin contratiempos" hasta los puestos de trabajo, centros educativos y citas médicas.

Renfe mantiene que no habrá cambios

Ante estas reclamaciones, Renfe ha trasladado al Foro que la oferta actual de la conexión A Coruña-Ferrol es la establecida en el Contrato de Obligación de Servicio Público y que, por el momento, no hay novedades al respecto.

"Tal y como ya se trasladó en su momento al Foro Cidadán polo Ferrocarril, la oferta actual A Coruña-Ferrol es la contemplada en el Contrato de Obligación de Servicio Público", responde la compañía. "Actualmente no hay novedades al respecto", añade.

El Foro anuncia que volverá a dirigirse a la Presidencia de Renfe para reclamar que rectifique su negativa a incrementar las frecuencias. La entidad defiende que una oferta más amplia y adaptada a las necesidades reales de los usuarios permitiría aumentar de forma notable el número de viajeros de la línea.

Además, reclama que la conexión ferroviaria Ferrol-A Coruña sea contemplada como un servicio de cercanías, una medida que, según sostiene, permitiría reducir considerablemente el precio de los desplazamientos. El colectivo considera que esta opción podría favorecer todavía más el uso del tren y contribuir a que las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal dispongan de una conexión de transporte público acorde con sus necesidades.