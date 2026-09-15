Ferrol celebra la Semana de la Movilidad con rutas, una marcha ciclista y actividades

Ferrol celebrará desde este miércoles 16 y hasta el martes 22 de septiembre una nueva edición de la Semana de la Movilidad. Bajo el lema Ferrol móvese, el Concello ha preparado diferentes actividades dirigidas tanto al público infantil como adulto para fomentar formas de desplazamiento más sostenibles y seguras.

La programación comenzará este miércoles con los caminos escolares seguros. Alumnos del CEIP Isaac Peral y del IES Saturnino Montojo realizarán un recorrido desde Fernando VI hasta sus respectivos centros educativos. La actividad volverá a celebrarse el viernes 18.

Seguridad vial para los más pequeños

El jueves 17, voluntarios de Protección Civil visitarán diferentes colegios de Ferrol para impartir charlas sobre seguridad y movilidad entre el alumnado.

Las actividades infantiles continuarán el sábado 19 en la plaza de la Constitución, donde se instalará un circuito de seguridad vial. Los niños podrán participar utilizando sus propias bicicletas, patinetes y otros medios de movilidad.

Una marcha ciclista desde Amboage

Las bicicletas serán protagonistas también el domingo 20 de septiembre. A las 11:00 horas partirá desde la plaza de Amboage una marcha ciclista por la ciudad.

La cita estaba inicialmente prevista para el 27 de septiembre, pero el Concello ha decidido adelantarla para incorporarla a la programación de la Semana de la Movilidad.

Rutas para descubrir otro Ferrol

Los dos últimos días estarán dedicados a conocer diferentes puntos de la ciudad a pie mediante rutas guiadas.

El lunes 21, a las 11:00 horas, partirá desde la plaza de Galicia una visita centrada en el Ferrol Modernista. Ese mismo día, a las 17:00 horas, comenzará desde la Oficina Municipal de Turismo del puerto otra ruta dedicada a las antiguas fábricas de Ferrol.

Este último recorrido volverá a celebrarse el martes 22, también a las 17:00 horas y con salida desde la Oficina de Turismo, poniendo así el punto final a una semana de actividades alrededor de la movilidad en la ciudad.