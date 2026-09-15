Compartir coche a A Coruña, la alternativa para quienes viajan desde Ferrol: "Nos mata no tener tren"

Fernanda y Bea, dos residentes de Ferrolterra que viajan a diario a A Coruña por trabajo. Cedidas

Para ir a clase o al trabajo, a primera hora de la mañana, al mediodía o por la noche. La actividad en un grupo de WhatsApp de Ferrol no para a lo largo de todo el día entre quienes buscan con quien compartir coche para viajar desde la comarca de Ferrolterra hasta A Coruña. Sin tren y con unas frecuencias de autobús escasas, más de 420 personas se han unido ya a este grupo creado hace varios años.

Fernanda Soutullo es una de ellas.

Cuenta que viaja entre ambas ciudades desde hace cerca de 20 años, aunque no es firme defensora del grupo de WhatsApp porque supone una tirita ante el gran problema de la movilidad en la comarca de Ferrolterra.

"Al final hace que nos vayamos del bus. No es práctico anunciarse ahí pero es significativo que más de 400 personas estemos en el grupo y nos estemos moviendo a diario a A Coruña. A nivel de transporte no está solucionando el problema de fondo, es un parche para momentos de urgencia", explica.

En el grupo se entremezclan las ofertas de plazas en los coches con quienes buscan un hueco para ir y volver a Ferrol.

Como precio, la mayor parte de viajes se sitúan en 4 euros, una cifra para cubrir costes acordada extraoficialmente en el chat.

En su caso, Fernanda alterna el vehículo privado con "los dichosos buses" para llegar a su lugar de trabajo, en el centro de A Coruña. Incluso "he llegado a pegar carteles en bares buscando con quien compartir coche", comenta.

Autobús A Coruña-Ferrol Quincemil

El bus sigue siendo una opción para muchos por su precio reducido, pero esta usuaria recuerda que "no te resuelve para ir o volver en un tiempo, y el tiempo también es dinero. Así es imposible conciliar; aunque nuestro horario laboral lo permita, el bus no".

Bea Teijeiro es otra usuaria tanto de los buses como del grupo de WhatsApp, en el que está desde hace unos seis años.

Al teléfono, cuenta que lleva cerca de 25 años trabajando en A Coruña, así que se ha desplazado hasta la ciudad de todas las maneras posibles: "Menos en tren, fui ya de todas las formas. El tren sería la solución; lo que nos mata es no tenerlo".

Viajar desde la comarca o en fin de semana, un reto mayor

Pese a que ella vive en Ferrol, reconoce que "hay que tener en cuenta a la gente de la comarca, porque está fatal. Están más abandonados que nosotros", lamenta.

Es lo que le sucede a Fernanda, que reside en Ares, lo que complica todavía más los desplazamientos.

"Yo soy multibus", cuenta, explicando su trayecto en un día de trabajo habitual: "De Ares voy a Vilar do Colo. Ahí me coge un coche que me deja en la estación de buses de A Coruña y ahí cojo un bus urbano que me deja cerca del Obelisco".

"Soy muy viajera y muy aventurera", bromea Fernanda, antes de recordar que "hacer esto todos los días es un galimatías".

Para Bea, la situación con los años ha ido a peor porque "cada vez hay más chavales que vienen a estudiar o gente que trabaja en A Coruña y vive en Ferrol, o al revés".

Además, las pocas frecuencias de los autobuses, especialmente en los fines de semana, complican la movilidad para estos viajeros.

Es el caso de A.B., trabajadora en el hospital, que se ha unido recientemente al grupo para tener una alternativa cuando el autobús falla.

"A veces non hai correspondencia cos horarios, así que entrei no grupo como alternativa ao bus. Sería o máis económico se funcionara ben, pero non vén á hora que di", comenta sobre los motivos que le llevaron a formar parte de este chat.

Ella conoció el grupo por otro viajero habitual del autobús, aunque explica que en el hospital no son pocos quienes aseguran que "se houbera mellores horarios non levarían o coche. Se traballas a fin de semana estás vendido", añade.

A todo ello se suma el incumplimiento de los horarios o los problemas con los refuerzos.

"Hay gente a la que le ha pasado el llegar un cuarto de hora o 20 minutos antes de que salga el bus, pero como va lleno, te tienes que quedar ahí", cuenta Bea, explicando que "en esos casos hay gente que utiliza el grupo de WhatsApp pidiendo una plaza porque se han quedado tirados".

En cuanto a los refuerzos, A.B. explica que recientemente no pudo subirse a su autobús habitual para ir al hospital y que el conductor le aseguró que el bus de refuerzo haría la misma ruta. Finalmente no fue así: "Chegou 40 minutos despois e non fixo o mesmo traxecto. Tiven que ir ata a estación e alí coller un taxi para chegar ao traballo, que xa non cheguei a tempo".

Adaptarse para compartir coche

Aunque en ocasiones pueda facilitar la conciliación, compartir coche también requiere ciertos sacrificios.

Fernanda explica que "quienes comparten habitualmente intentan cuadrar sus vacaciones. Y si me llevan, yo me adapto a la hora a la que salgan y a que me dejen donde mejor les cuadre".

Por eso, el hecho de compartir vehículo lo ve como un "parche" y no como la solución.

Esta pasa por una verdadera conexión ferroviaria entre las dos ciudades, algo que no cree que vaya a llegar mientras siga trabajando: "El tren a mí me pilla jubilada", asegura, a sus 54 años.

Para Fernanda, la situación del transporte en Ferrol "es surrealista. Somos una de las siete principales ciudades y para llegar de una ciudad a otra es un galimatías. Pero esto es lo que hay y ya no podemos más", lamenta.

Bea tampoco es optimista y no cree que vaya a llegar a ver el tren a Ferrol, pero espera "que las futuras generaciones, nuestros hijos o nuestros nietos, puedan tener un tren a Ferrolterra que una a todas las ciudades de Galicia. Espero que tengamos esto, que llevamos tantos años reclamando".

Concentración ante el edificio de la Xunta

Ante esta situación, se ha convocado una concentración para este viernes ante el edificio de la Xunta de Galicia en Ferrol.

Con el lema "non máis humillacións" y una convocatoria que alude a que los pasajeros se quedan tirados en las paradas, el incumplimiento de horarios o que muchos tengan que viajar de pie, los usuarios convocan la concentración a las 18:0o horas de este viernes, 18 de septiembre.