Muere una mujer de 72 años en la playa de San Xurxo, en Ferrol

Una mujer de 72 años murió este domingo en la playa de San Xurxo, en Ferrol, después de ser localizada flotando en el mar. Los servicios de emergencias rescataron a la víctima del agua, aunque posteriormente solo pudieron confirmar su fallecimiento.

El 112 Galicia recibió el aviso minutos antes de las 18:00 horas por parte de los socorristas del arenal. Según indicaron, había una persona flotando en el agua a unos 50 metros de la playa.

Tras recibir la alerta, la central de emergencias movilizó a Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que desplazó una ambulancia y personal del PAC de Ferrol, así como a efectivos de la Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil.

Una vez que la mujer fue rescatada del mar, los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar confirmaron su fallecimiento.