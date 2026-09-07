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Muere una mujer de 72 años en la playa de San Xurxo, en Ferrol
Los socorristas alertaron de que había una persona flotando en el agua a unos 50 metros de la orilla
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Una mujer de 72 años murió este domingo en la playa de San Xurxo, en Ferrol, después de ser localizada flotando en el mar. Los servicios de emergencias rescataron a la víctima del agua, aunque posteriormente solo pudieron confirmar su fallecimiento.
El 112 Galicia recibió el aviso minutos antes de las 18:00 horas por parte de los socorristas del arenal. Según indicaron, había una persona flotando en el agua a unos 50 metros de la playa.
Tras recibir la alerta, la central de emergencias movilizó a Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que desplazó una ambulancia y personal del PAC de Ferrol, así como a efectivos de la Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil.
Una vez que la mujer fue rescatada del mar, los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar confirmaron su fallecimiento.