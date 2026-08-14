Restablecido el suministro de agua en Neda (A Coruña) tras los problemas derivados de la sequía

El suministro de agua ha quedado restablecido este viernes en el conjunto del municipio de Neda después de los problemas registrados en los últimos días debido a la situación de sequía. La empresa concesionaria del servicio, Veolia, informa de que el abastecimiento comenzó a recuperarse a partir del mediodía.

Los trabajos realizados por la compañía para incrementar la entrada de agua procedente del embalse de As Forcadas, mediante conexiones con las redes de Narón y Fene, han permitido recuperar progresivamente el servicio en el municipio.

La situación continúa, no obstante, condicionada por la falta de recursos hídricos. Actualmente, el río Belelle no aporta agua a la red municipal, por lo que el abastecimiento depende en buena medida de las aportaciones procedentes de otros municipios.

Veolia advierte de que cualquier incidencia relacionada con el consumo de agua en los municipios vecinos podría tener consecuencias sobre el suministro de Neda. Aunque no se esperan nuevas interrupciones, la concesionaria señala que no pueden descartarse mientras se mantenga la actual situación de sequía.

Asimismo, la empresa pide a las personas abonadas que, en caso de detectar una elevada turbidez en el agua, se pongan en contacto con Veolia para comunicar la incidencia. La compañía asegura que atenderá cada caso de manera individual.

Con la recuperación del servicio, Veolia ha procedido también a retirar el camión cisterna que permanecía instalado en Albarón como medida de apoyo ante los problemas de abastecimiento.