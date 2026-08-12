Rescatan a una persona tras caer a un foso de tres metros en un castillo de Mugardos (A Coruña)

Los servicios de emergencias rescataron durante la madrugada de este miércoles a una persona que cayó a un foso de unos tres metros de profundidad en un castillo de Mugardos (A Coruña).

Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:00 horas, cuando un particular contactó con el 112 Galicia para explicar que estaba paseando acompañado por otra persona y que, después de un tiempo, había dejado de verla y no conseguía localizarla.

El alertante planteó ya durante la llamada la posibilidad de que su acompañante hubiese sufrido una caída. Las sospechas se confirmaron poco después, cuando la persona desaparecida fue localizada en el interior del foso de un castillo de la zona, a unos tres metros de profundidad.

Tras recibir el aviso, el 112 Galicia movilizó a los Bomberos do Eume y al GES de Mugardos, cuyos efectivos se encargaron de realizar las labores necesarias para sacar a la persona del foso.

Una vez completado el rescate, la víctima fue atendida por personal sanitario. Por el momento no han trascendido más detalles sobre las lesiones sufridas ni sobre las circunstancias concretas en las que se produjo la caída.