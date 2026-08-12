Pillan a un joven subido a la chimenea de As Pontes (A Coruña): quería sacar fotos del eclipse

La chimenea de As Pontes en una foto de archivo antes de que se derribasen las cuatro torres. Endesa

Faltan horas para el eclipse de sol y son muchos los ciudadanos que ya buscan el mejor lugar desde el que observarlo. Pero a nadie se le ocurrió lo que hizo un joven de Murcia: se subió a la chimenea de la central de As Pontes para grabar vídeos y sacar fotos del fenómeno.

Ocurrió este miércoles por la mañana. El joven se había colado horas antes en la central térmica de As Pontes para subir a la chimenea, desde donde tenía previsto observar el eclipse. Una situación privilegiada, pareció pensar, para grabar vídeos y sacar fotos del eclipse y compartirlas en sus redes sociales.

Fuentes de la Guardia Civil han informado de que un equipo de rescate en altura se desplazó hasta el lugar. El joven descendió de la estructura, que mide unos 350 metros de altura, "sin problema".

Derribo de las torres

El suceso se produce dos semanas después de que las cuatro torres de refrigeración de la antigua central térmica de As Pontes pasasen a formar parte del pasado.

La localidad coruñesa vivió el pasado 30 de julio uno de los momentos más simbólicos del desmantelamiento de la histórica planta de Endesa con la demolición controlada de las estructuras que durante décadas definieron su paisaje industrial.

Las torres, de 99 metros de altura, eran uno de los elementos más reconocibles de la antigua central térmica. Cada una pesaba alrededor de 11.245 toneladas, sumando unas 45.000 toneladas de hormigón y acero.

El desmantelamiento de la antigua central supera ya el 40% de ejecución. En la obra trabajan a diario más de 160 personas, alrededor del 40% de ellas mano de obra local, con el objetivo de concluir el desmontaje de la isla de potencia en 2028.