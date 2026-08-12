Multado en Mugardos (A Coruña) un conductor por intentar conducir ebrio tras requerir el servicio del 112

La Guardia Civil ha sancionado a un hombre que intentó ponerse al volante bajo los efectos del alcohol después de que su acompañante sufriese una caída de unos tres metros de profundidad en el castillo de La Palma, en Mugardos (A Coruña).

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este miércoles, después de que el 112 Galicia recibiese una llamada pasada la medianoche alertando de que una mujer había caído a un foso situado en el entorno de la fortaleza, tal y como relata Europa Press.

Hasta el lugar se desplazaron los Bombeiros do Eume, el GES de Mugardos, una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia y efectivos de la Guardia Civil para atender la emergencia.

La mujer fue atendida inicialmente en el lugar y, posteriormente, trasladada a un centro hospitalario para recibir asistencia médica. Tanto ella como su acompañante presentaban síntomas de embriaguez.

Una vez finalizada la intervención sanitaria, el hombre se puso a los mandos del vehículo en el que ambos habían acudido al castillo, pese a encontrarse aparentemente bajo los efectos del alcohol.

La actuación llamó la atención de los agentes de la Guardia Civil, que procedieron a realizarle las correspondientes pruebas de alcoholemia. Tras comprobar el resultado, los efectivos lo propusieron para sanción por conducir bajo los efectos del alcohol.