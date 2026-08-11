El PSOE denuncia pintadas en su sede de Ferrol: "Mensajes de odio promovidos por la extrema derecha"

El PSdeG ha denunciado un nuevo ataque contra la Casa do Pobo de Ferrol. La frase "Traidores, esclavos de Marruecos" ocupa toda la fachada. Así como la palabra "antiespañoles".

La secretaria de Organización, Lara Méndez, ha vinculado estos hechos con la "preocupante polarización política" y la "normalización de mensajes de confrontación" promovidas "por la extrema derecha y que el PP normaliza en sus discursos".

En su opinión "son una agresión directa a la convivencia democrática". A la vez que lamenta que "se normaliza el odio, el insulto y la demonización de quien piensa diferente, y se acaba generando un caldo de cultivo para la intolerancia y la violencia política".

Asimismo, desde el Gobierno de Ferrol muestran su rechazo a estos actos y condena este tipo de "conductas intolerables".

Por su parte, los socialistas ferrolanos han avanzado que este mismo martes presentarán una denuncia ante la Policía Nacional.

Frente a estas actitudes, la secretaria de Organización del PSdeG ha reivindicado "democracia, convivencia y libertad". Del mismo modo, el secretario local del PSOE, Ángel Mato, ha atribuido estas pintadas a los "mensajes ultras" que, ha señalado, "inundan el debate público".

Asimismo, ha advertido de que no se trata de acciones dirigidas únicamente contra el PSOE, sino que "esconden el ideario xenófobo y racista que difunden los radicales".

Ferrol en común

Por su parte, Ferrol en Común ha emitido un comunicado en el que rechaza estas pintadas y ha trasladado su apoyo a los compañeros del PSOE ante un comportamiento que ha tachado de "vandálico e incívico".

"Este tipo de actuaciones son fruto de los discursos que solo buscan crispar a la sociedad y embarrar la convivencia, siendo absolutamente injustificables en una sociedad democrática como la nuestra", subraya.

En este contexto, ha demandado una condena unánime de la corporación y la investigación exhaustiva de los hechos.