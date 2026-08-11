Incautados 146,50 kilos de cigala en la lonja del puerto de Cariño (A Coruña)

Efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de A Coruña han instruido denuncia administrativa a un varón de 63 años, vecino de Burela, por su presunta responsabilidad en una infracción a la Ley 11/2008, de Pesca de Galicia, tras ser sorprendido transportando 146,50 kilogramos de cigala sin la documentación de trazabilidad exigida por la normativa pesquera.

Los hechos se enmarcan en labores de vigilancia propias de la especialidad, en cuyo transcurso los agentes observaron cómo, sobre las 00:02 horas del pasado 6 de agosto, una embarcación pesquera atracaba frente a la lonja del puerto de Cariño (A Coruña). Tras el desembarco de dieciséis cajas y dos cajones de plástico dispuestos sobre un palet, la mercancía fue introducida en la lonja para, acto seguido, ser sacada por un acceso distinto, donde aguardaba un vehículo. A continuación, en él se procedió a cargar las cajas, iniciando de inmediato la marcha con dirección a A Coruña.

Poco después, los agentes dieron el alto al vehículo en un control establecido durante su trayecto, procediendo a identificar al conductor y, seguidamente, a comprobar que transportaba 146,50 kilogramos de cigala careciendo de la documentación de trazabilidad exigida, motivo por el cual se le confeccionó la correspondiente denuncia.

Lo intervenido ha sido entregado al Banco de Alimentos Rías Altas de A Coruña, mientras que las actuaciones practicadas han sido puestas en conocimiento de la autoridad administrativa competente en materia de pesca.