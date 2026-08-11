Ferrol repartirá 10.000 euros entre proyectos de solidaridad y cooperación

La Xunta de Goberno Local de Ferrol ha aprobado las bases del Premio Solidario Cidade de Ferrol 2026, una convocatoria destinada a reconocer iniciativas y proyectos relacionados con la solidaridad, el voluntariado y la cooperación.

El galardón contará con 10.000 euros de dotación económica, repartidos en dos categorías. La primera, con 6.000 euros, premiará proyectos solidarios o de voluntariado desarrollados en el ámbito del municipio de Ferrol.

La segunda categoría estará dotada con 4.000 euros y reconocerá iniciativas de cooperación internacional relacionadas con la protección de derechos sociales básicos como la salud, la educación, la alimentación, el hábitat o el acceso al agua y al saneamiento.

Cada persona o entidad podrá presentar hasta dos proyectos, ya sea en la misma categoría o en categorías diferentes. Cada propuesta será valorada de manera individual. La entidad ganadora de la edición anterior no podrá concurrir a esta convocatoria, aunque sí formará parte del jurado.

Los proyectos serán evaluados por un jurado presidido por el alcalde o la persona en quien delegue y en el que estarán representados los servicios municipales de Benestar Social, el Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, la Concejalía de Política Social e Inclusión, los grupos políticos de la corporación y las entidades ganadoras del premio del año anterior.

Las propuestas podrán obtener hasta 10 puntos en función de criterios como su interés general, carácter innovador, calidad de la formulación, participación de los beneficiarios, promoción de la igualdad de género, respeto al medio ambiente, impacto sobre colectivos con dificultades específicas y sostenibilidad económica.

Las bases se publicarán próximamente en el Boletín Oficial de la Provincia. A partir de entonces se abrirá un plazo de 15 días hábiles para presentar las candidaturas.

Las solicitudes podrán registrarse en el Registro General municipal o mediante los procedimientos previstos en la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común.