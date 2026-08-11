Ferrol invertirá 660.000 euros en renovar dos kilómetros de la carretera de Castilla

El Ayuntamiento de Ferrol invertirá cerca de 660.000 euros en la renovación integral del firme de la carretera de Castilla, en el tramo comprendido entre la plaza de España y Ponte das Cabras. La Xunta de Goberno Local ha aprobado este martes el proyecto, que contempla actuar sobre aproximadamente dos kilómetros de una de las principales vías de entrada al núcleo urbano.

La intervención afectará directamente a los barrios de Ensanches, Recimil, Ultramar y San Xoán y busca poner fin al deterioro que presenta actualmente la calzada, con zonas en las que existen baches de considerable profundidad que dificultan la circulación y generan molestias a conductores y vecinos.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, defendió que la actuación forma parte del plan municipal para recuperar el estado de las calles de la ciudad. "Seguimos avanzando en la mejora y recuperación de las vías públicas de nuestra ciudad, después de años en los que el mantenimiento no estuvo a la altura de las necesidades reales del municipio", señaló.

Rey Varela destacó además la importancia de la carretera de Castilla por el elevado volumen de tráfico que soporta diariamente y por su papel como vía de acceso a Ferrol. "Hablamos de una vía fundamental para la movilidad de la ciudad, con un importante volumen de tráfico diario y con una incidencia directa en la actividad económica y social", apuntó.

Una renovación completa del firme

El proyecto contempla fresar cinco centímetros de profundidad en todo el ámbito de actuación, incluyendo los encuentros con las calles adyacentes, las zonas de aparcamiento de hormigón y los alrededores de tapas y arquetas.

En las zonas donde el deterioro sea mayor se llevará a cabo también el saneamiento de la capa intermedia, después del correspondiente fresado, mediante la incorporación de nuevo pavimento asfáltico.

La actuación finalizará con la colocación de una nueva capa de rodadura de cinco centímetros de espesor, además de la señalización horizontal provisional necesaria durante el desarrollo de los trabajos.

El plazo previsto para ejecutar las obras es de cuatro meses.

El alcalde defendió que el mantenimiento de las calles debe realizarse de forma continuada y no únicamente cuando el deterioro sea ya evidente. "Durante años acumulamos una importante necesidad de conservación y ahora tenemos que recuperar ese tiempo perdido, actuando de manera progresiva y sostenida", afirmó.

Más de siete kilómetros de calles previstos

La renovación de la carretera de Castilla se integra en un plan más amplio de mejora de la red viaria municipal. En este mandato ya se han ejecutado, entre otras, las obras de aglomerado de la carretera de Catabois, entre la plaza de Canido y la rotonda del CHUF, con una inversión de 354.595,99 euros, y de la avenida de Compostela, con 31.689 euros.

También está pendiente de comenzar la actuación prevista en la carretera de Residencia, en el tramo situado entre la rotonda de conexión con la FE-13 y el entorno de la vía, con un presupuesto de 182.690 euros.

Además, la última anualidad del Plan de Aglomerados y Mejora de Viales Municipales 2023-2027 contempla 11 nuevas actuaciones con una inversión estimada de 3,06 millones de euros. En conjunto, permitirán actuar sobre aproximadamente 7,5 kilómetros de vías repartidas por diferentes barrios.

Entre ellas figuran actuaciones en Ultramar, incluyendo el primer tramo de As Pías y la calle Ingeniero Comerma; la calle Españoleto, en Esteiro; Euskadi, en Recimil; avenida de Castelao, Lepanto y Ejército Español, en Caranza; la travesía de Neira, en Santa Mariña; el tramo de Catabois entre las rotondas de la Residencia del Arquitecto Marcide y la autovía de As Pontes; y las calles Río Tambre, Pico Douro, Río Xubia y Caballo Blanco, en San Xoán.

La Policía Local de Ferrol contará con nuevas herramientas digitales para gestionar el servicio

La Policía Local de Ferrol dispondrá de un nuevo sistema integral de gestión policial que permitirá centralizar y modernizar buena parte de la actividad diaria del cuerpo. La Xunta de Goberno Local ha aprobado este martes la contratación de la plataforma, que contará con un presupuesto de licitación de 139.670,30 euros. El contrato tendrá una duración inicial de 28 meses, con posibilidad de prorrogarlo durante otros 24 meses.

La nueva herramienta sustituirá a la actual App Seguridade, utilizada por el Ayuntamiento desde 2015 y desarrollada por el Centro de Recursos Informáticos (CRI). El Gobierno local considera necesario renovar esta solución ante la evolución de las necesidades operativas, tecnológicas y normativas del servicio.

La nueva plataforma permitirá gestionar desde un único sistema las actuaciones policiales, la Sala del 092, el trabajo de los agentes en movilidad y las diferentes áreas funcionales vinculadas al servicio.

También facilitará la coordinación y asignación de recursos, el seguimiento de las actuaciones y la comunicación, además de reforzar la seguridad, confidencialidad y trazabilidad de la información.

Uno de los objetivos será reducir los procedimientos manuales y evitar que los datos estén dispersos entre diferentes aplicaciones. El sistema también permitirá mejorar la interoperabilidad con otras plataformas municipales y de otras administraciones.

A ello se sumarán herramientas de consulta, elaboración de estadísticas y análisis de información, que podrán utilizarse para mejorar la planificación del servicio y la toma de decisiones.