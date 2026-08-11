Ferrol desplegará un centenar de efectivos ante la llegada del eclipse solar

Ferrol se prepara para una jornada de gran afluencia con motivo del eclipse total de Sol de este miércoles. El Ayuntamiento pondrá en marcha un dispositivo especial de seguridad y movilidad formado por alrededor de un centenar de personas, especialmente en las playas de Doniños, San Xurxo, Esmelle y Covas, donde se espera una importante concentración de visitantes.

El operativo comenzará a desplegarse a las 9:30 horas, con la instalación del Puesto de Mando Avanzado (PMA) en las proximidades del monolito de Adolfo Ros, en la zona alta de Doniños. Posteriormente, a las 14:00 horas, el alcalde, José Manuel Rey Varela, activará el Plan de Emergencia Municipal (PEMU) en fase de alerta.

El dispositivo reunirá a efectivos municipales y de distintos organismos de emergencias, que trabajarán de forma coordinada durante toda la jornada. Entre ellos estarán Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja y el servicio de prevención y defensa contra incendios forestales, además de otros servicios municipales.

Más tiempo de vigilancia en las playas

Una de las principales medidas estará relacionada con la seguridad en los arenales. El Concello prevé ampliar hasta las 23:00 horas el servicio de salvamento y socorrismo en Ponzos, Santa Comba, Covas, Esmelle, San Xurxo, Doniños y Penencia.

Además, a las 19:30 horas se izará la bandera roja en las playas, por lo que quedará prohibido el baño debido al riesgo que supondrá para la seguridad de los usuarios.

El operativo estará dividido en cuatro grupos de trabajo: intervención, apoyo logístico y seguridad, sanitario y acción social, y apoyo técnico y rehabilitación de servicios públicos.

Los medios desplegados incluirán vehículos de mando, unidades de primeros auxilios, vehículos todoterreno, un camión del PMA de la AXEGA, sistemas de comunicaciones por satélite, drones, medios de intervención contra incendios y una embarcación semirrígida y una moto de agua de Bomberos. También habrá un puesto sanitario avanzado y un vehículo de rescate en altura.

En total se establecerán ocho zonas operativas, con el PMA como centro de coordinación y las casetas de socorrismo de Ponzos, Santa Comba, Covas, Esmelle, San Xurxo, Doniños y Penencia como puntos de referencia.

Cortes y cambios en el tráfico

La previsión de una gran llegada de vehículos también ha llevado al Ayuntamiento a diseñar un dispositivo específico de movilidad. Las principales medidas se concentrarán en Doniños, San Xurxo y Covas, los arenales en los que se espera una mayor afluencia para contemplar el fenómeno astronómico.

Habrá modificaciones en los sentidos de circulación y restricciones de estacionamiento en distintos puntos para facilitar la entrada y salida de vehículos. En Doniños, por ejemplo, el acceso se realizará desde la DP-3607 por San Xurxo y Outeiro, mientras que la salida hacia el centro de Ferrol se canalizará por O Vilar, donde también confluirá parte del tráfico procedente de Fontá.

También se establecerán sentidos únicos en determinados viales de la zona de Penencia y en el entorno de San Felipe y Cariño para facilitar la circulación.

Una de las restricciones más importantes afectará directamente a dos de los principales puntos de observación: las carreteras de acceso a los cabos Prior y Prioriño permanecerán cerradas al tráfico rodado, salvo para los residentes y los vehículos de emergencia.

El Ayuntamiento pide extremar la precaución al mirar al Sol

Ante la llegada del eclipse, el Ayuntamiento recuerda que no se debe observar el Sol directamente sin la protección adecuada, tampoco durante las fases parciales. Una exposición directa puede provocar daños irreversibles en la retina.

Para contemplarlo será necesario utilizar gafas específicas homologadas para observación solar. El Concello advierte además de que no se deben emplear cámaras, prismáticos o telescopios sin los filtros solares correspondientes, ya que estos dispositivos pueden concentrar la radiación y causar lesiones oculares graves.

Las autoridades recomiendan también acudir con antelación a los lugares de observación, llevar agua y protección solar y seguir las instrucciones de los servicios de seguridad y emergencias durante toda la jornada.