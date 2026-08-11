Defensa avala el proyecto de SAIC en Ferrol, sin perjuicio de posibles "condiciones operativas"

El proyecto de SAIC Motor en Ferrol tendrá aval favorable del Ministerio de Defensa. Así se lo ha trasladado este mismo martes la ministra Margarita Robles, titular del departamento estatal, al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, después de que ayer saltasen las alarmas por el riesgo de espionaje.

Robles se ha puesto en contacto con el mandatario autonómico para informarlo de que Defensa emitirá un informe favorable al proyecto industrial del gigante chino en la ciudad.

El aval, según han confirmado fuentes del Gobierno gallego consultadas por Europa Press, está garantizado sin perjuicio de "las condiciones operativas" que sean necesarias desde el punto de vista de sus competencias. Son condiciones, en todo caso, que se aplican a compañías que trabajan en otras áreas próximas a instalaciones militares.

Esta afirmación se produce un día después de que El País y El Mundo avanzaran que hay informes de Defensa y de los servicios de inteligencia que alertan del riesgo de espionaje debido a la cercanía entre el lugar donde se situaría esta fábrica y el arsenal militar de Ferrol y el astillero de Navantia, en el que se trabaja con sistemas militares estadounidenses.

Los informes, según han confirmado fuentes del Gobierno central, se están estudiando y analizando para poder atender las recomendaciones planteadas. El Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez quiere que el proyecto llegue a buen término y, de hecho, la colaboración entre administraciones ha sido clave para que SAIC llegase a Ferrol.

Precisamente, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, defendió la instalación de la planta china en Ferrol y se mostró convencido de que se realizará, aunque sin descartar que se establezcan "condiciones" para garantizar su viabilidad y el respeto a la seguridad nacional.

Este martes, además, el diputado del BNG Mon Fernández aseguró que "el principal peligro" para la planta sería un gobierno de PP con Vox. "Si el principal riesgo para que llegue a realizarse es la seguridad nacional, resulta evidente que estamos hablando de presiones que vienen del otro lado del Atlántico", señaló Fernández, en referencia a Estados Unidos.

El proyecto de SAIC

SAIC construirá en el puerto exterior de Ferrol su primera planta de coches eléctricos en Europa y contará con un centro logístico en As Pontes. Con una inversión de 200 millones de euros, la previsión es que esté operativa antes de que termine 2028 y que genere 2.300 empleos.

La previsión es que la planta, cuyas obras comenzarán el próximo año, produzca 120.000 vehículos al año. El vicepresidente de la multinacional china, Wu Bing, prometió el pasado 9 de julio un futuro de "beneficio mutuo" para crear "prosperidad" junto a sus "socios españoles y gallegos".

El proyecto de SAIC en Ferrol ha sido prioritario para la Xunta, que pidió al Gobierno que se efectuase mediante un procedimiento urgente que acelera los plazos pero hace imprescindible la presentación de informes como el mencionado de Defensa, en el que se apuntaría a estos supuestos riesgos de espionaje por la cercanía de los astilleros de Navantia.

Xunta y Gobierno han trabajado desde el primer momento de la mano en la tramitación de este proyecto.

Europa, principal mercado de SAIC

SAIC Motor, empresa matriz de MG, vendió en el primer semestre del año más de dos millones de unidades (2.045.000) en todo el mundo. El mayor fabricante de automóviles de China comercializó entre enero y junio 796.000 vehículos de nuevas energías, un 23,1% más que el año anterior, que representan un 38,9% de las ventas totales.

El pasado mes de mayo, además, SAIC Motor se convirtió en el primer grupo automovilístico chino en superar los 100 millones de vehículos en producción y ventas acumuladas.

Los mercados internacionales también registraron un fuerte crecimiento, con ventas que alcanzaron las 735.000 unidades en el primer semestre, un 48,7% más que el año anterior. Europa es el mayor mercado regional de SAIC Motor en el extranjero.