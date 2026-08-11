Cedeira (A Coruña) cancela la Festa da Escuma y cierra las duchas de las playas por la sequía

El Ayuntamiento de Cedeira ha adoptado medidas excepcionales de ahorro de agua ante la situación crítica de sequía que atraviesa el municipio. Entre ellas se encuentra la cancelación de la Festa da Escuma prevista para esta noche en la Praza Roxa, dentro de las Festas da Patroa.

La actividad estaba programada para las 22:30 horas, pero finalmente no se celebrará. Sí se mantiene en el mismo lugar y a la misma hora el Entroido de Verán, que contará con la música de la Discomóbil CDC.

El Gobierno local también ha decidido cerrar las duchas de las playas y suspender el riego de las zonas verdes y parques públicos del municipio, con el objetivo de reducir el consumo y preservar las reservas disponibles.

Petición de colaboración a los vecinos

El Ayuntamiento pide además la colaboración de la ciudadanía para hacer un uso responsable del agua durante las próximas semanas. Entre las recomendaciones trasladadas a los vecinos se encuentra no utilizar agua potable para regar, así como no llenar ni reponer agua en las piscinas particulares.

También se solicita evitar lavar los coches o baldear patios, terrazas y otros espacios exteriores con agua potable, además de prescindir de elementos decorativos o recreativos que impliquen un consumo de agua.

El Ayuntamiento recomienda asimismo cerrar los grifos cuando no sea necesario utilizarlos y poner en funcionamiento la lavadora y el lavavajillas únicamente cuando estén completamente cargados.

Desde el Gobierno local subrayan que la situación de sequía es "crítica" y consideran imprescindible la colaboración de toda la población para garantizar el suministro destinado al consumo humano durante las próximas semanas.