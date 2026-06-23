Un nuevo incendio en A Capela (A Coruña) afecta al Parque Natural Fragas do Eume

A Capela vuelve a estar pendiente del fuego. La Consellería do Medio Rural ha informado de un nuevo incendio forestal declarado durante la madrugada de este martes en este municipio coruñés y que afecta al Parque Natural das Fragas do Eume.

Según los datos facilitados por la Xunta, las llamas se iniciaron a las 05:27 horas en la parroquia de A Capela y continúan activas. Las últimas estimaciones provisionales sitúan la superficie afectada en unas ocho hectáreas, todas ellas dentro del espacio natural protegido.

Hasta el lugar se han desplazado tres agentes, cuatro brigadas, cuatro motobombas y una pala excavadora para tratar de frenar el avance del fuego y evitar que afecte a una mayor extensión del parque.

Este nuevo incendio se produce apenas unas horas después de que quedase controlado otro fuego registrado también en el municipio de A Capela. En este caso, las llamas comenzaron en la madrugada del domingo y fueron dadas por controladas a las 00:55 horas de este martes.

Según las últimas estimaciones de Medio Rural, ese incendio afectó a una superficie aproximada de 30 hectáreas. Para su extinción fue necesario desplegar un amplio operativo formado por dos técnicos, 15 agentes, 24 brigadas, 26 motobombas, una pala excavadora, tres helicópteros y dos aviones.