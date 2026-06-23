El incendio de las Fragas do Eume (A Coruña) ya calcina 50 hectáreas y obliga a evacuar el monasterio de Caaveiro

El incendio forestal declarado en la madrugada de este martes en el municipio coruñés de A Capela continúa activo y ya ha afectado a unas 50 hectáreas, según las últimas estimaciones facilitadas por la Consellería do Medio Rural.

Las llamas se originaron a las 05:27 horas en la parroquia de A Capela y afectan íntegramente al Parque Natural das Fragas do Eume, uno de los espacios naturales más valiosos de Galicia. A primera hora de la tarde la superficie quemada se estimaba en ocho hectáreas, pero las últimas actualizaciones elevan esa cifra hasta las 50.

En las labores de extinción participan tres agentes, cuatro brigadas, cuatro motobombas y una pala excavadora, mientras los equipos trabajan para frenar el avance del fuego dentro del espacio protegido.

Como medida preventiva, se ha decidido evacuar el monasterio de Caaveiro. Fuentes de la Xunta han precisado que en estos momentos no hay llamas ni humo en las inmediaciones del monasterio, pero se ha optado por desalojarlo por precaución ante la evolución del incendio.

Amplio dispositivo de extinción

Este nuevo fuego se produce apenas unas horas después de que quedase controlado otro incendio registrado también en A Capela. Aquel incendio, iniciado en la madrugada del domingo, fue dado por controlado a las 00:55 horas de este martes y terminó afectando igualmente a unas 50 hectáreas.

Para extinguir ese primer fuego fue necesario movilizar un amplio dispositivo integrado por dos técnicos, 15 agentes, 24 brigadas, 26 motobombas, una pala excavadora, tres helicópteros y dos aviones.

La sucesión de dos incendios en apenas tres días mantiene en alerta a los servicios de extinción y vuelve a poner el foco sobre las Fragas do Eume, uno de los principales pulmones verdes de Galicia.