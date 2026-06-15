Ferrolterra impulsa la adhesión al convenio autonómico para mejorar la gestión de residuos eléctricos

La Mancomunidad de Ferrolterra ha celebrado este viernes su pleno ordinario, presidido por José Manuel Rey Varela, en el que uno de los asuntos centrales ha sido la puesta en conocimiento del convenio marco entre la Xunta de Galicia y los sistemas de responsabilidad ampliada del productor (SRAP) para la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Durante la sesión se ha abordado la posible adhesión de los ayuntamientos al citado convenio, una iniciativa que busca mejorar la recogida y tratamiento de dispositivos como frigoríficos, ordenadores, monitores o pequeños electrodomésticos, que los ciudadanos depositan en los puntos municipales habilitados.

Este modelo de gestión se apoya en los denominados SRAP, entidades que agrupan a los productores de estos aparatos y que asumen su responsabilidad en la fase de residuo, aplicando el principio de "quien contamina paga". En la práctica, estos sistemas permiten que los residuos sean retirados directamente de las instalaciones municipales por los operadores adheridos al convenio, facilitando su posterior reciclaje o reutilización.

La adhesión a este sistema también conlleva incentivos económicos para las entidades locales, que pueden recibir compensaciones por tonelada gestionada, especialmente en los casos de reutilización de materiales, además de garantizar la adaptación a la normativa estatal y autonómica vigente en materia de residuos.

En este sentido, los miembros de la Mancomunidad han acordado avanzar en el estudio técnico y jurídico necesario para formalizar la incorporación, teniendo en cuenta la situación del actual contrato de gestión de residuos voluminosos.

Precisamente, la legislación estatal establece que este tipo de servicios debe ser prestado por entidades de inserción o centros especiales de empleo de iniciativa social. En el caso de la Mancomunidad, el servicio recae actualmente en la entidad sin ánimo de lucro Cogami Reciclado de Galicia SL (Coregal), aspecto que deberá ser analizado en el proceso de adhesión al nuevo marco.