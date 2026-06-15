Ferrol vuelve a licitar los servicios técnicos de las fiestas de San Ramón

El Concello de Ferrol ha aprobado la nueva licitación de los servicios técnicos necesarios para el desarrollo de las fiestas de San Ramón 2026, después de que el procedimiento inicial fuese recurrido y tuviese que reiniciarse.

La Xunta de Goberno local dio luz verde al expediente de contratación y a los pliegos que regirán la adjudicación de los trabajos relacionados con la producción técnica, las infraestructuras, la iluminación y el sonido de las celebraciones estivales de la ciudad.

La administración local ha optado por tramitar nuevamente el contrato con carácter urgente debido a la proximidad de las fiestas y tras la estimación de un recurso presentado ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TACGal) contra la licitación original.

Más de 223.000 euros de inversión

El contrato se divide en dos lotes. El primero, destinado a los servicios de producción e infraestructuras físicas, cuenta con un presupuesto de 110.683,58 euros e incluye elementos como escenarios, zonas de control técnico, vallado, plataformas para personas con movilidad reducida, aseos, suministro eléctrico, seguridad, vigilancia y personal de producción.

El segundo lote, centrado en los servicios de iluminación y sonido, sale a licitación por 113.031,55 euros.

En conjunto, el presupuesto supera los 223.000 euros para garantizar el desarrollo de la programación prevista durante las fiestas.

Conciertos en la Praza de Armas y actividades en varios puntos de la ciudad

Según la planificación municipal, la Praza de Armas acogerá diez conciertos entre los días 21 y 30 de agosto. Además, el barrio de Canido será escenario de una actuación el día 27.

La programación incluirá también actividades dirigidas al público infantil en un espacio específico que todavía no ha sido concretado, mientras que el 31 de agosto se celebrará un evento en otra ubicación pendiente de determinar.

Con esta nueva licitación, el Concello busca disponer a tiempo de todos los servicios necesarios para garantizar el correcto desarrollo de una de las principales citas festivas del verano en Ferrol.