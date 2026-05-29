Mayores y pequeños celebran el inicio de una nueva edición del festival Ferrol Ilustrado

Ferrol celebró este viernes una nueva edición del festival Ferrol Ilustrado que este 2026 conmemora además el 300 aniversario de la ciudad como Departamento Marítimo del Norte. Por ese motivo, en la plaza de Armas se creó con un mosaico gigante el número 300 y la bandera de la urbe naval.

Esta mañana, distintos escolares de la ciudad y personas mayores participaron en un encuentro intergeneracional. Participaron estudiantes del CPR Cristo Rey, CPR Jesús Maestro, IES Saturnino Montojo, CEIP Isaac Peral, CPR Belén, CPR San Rosendo y CPR Sagrado Corazón, además de usuarios del centro sociocomunitario de la Xunta de Galicia en Ferrol, del centro de día de Caranza, de la residencia de mayores de Caranza, del centro de día de Esteiro y del centro de día Casa do Mar.

En el acto participó el alcalde, José Manuel Rey Varela, que puso en valor el festival que "nos hace viajar en el tiempo hasta el siglo XVIII. Es muy bonito ver como mayores y pequeños os juntáis por Ferrol y ese es el verdadero espíritu de este festival: unir a todos los ferrolanos a través de la historia".

Programación

La programación continuará esta tarde y el sábado con música y recreaciones de época.

A las 18:00 la plaza de Amboaxe se convertirá en el punto de encuentro de un evento con participantes que vestirán trajes de época inspirados en el Ferrol Ilustrado. También aquí tendrá lugar el II Encontro de Influencers Locais. A la misma hora arrancará una visita guiada gratuita por el Ferrol de la Ilustración. Saldrá de la oficina de turismo del Puerto y es necesario anotarse en el teléfono 643 478 499.

A las 18:30 habrá un pasacalles ilustrado por el barrio de A Magdalena que llegará a las 19:15 horas a la plaza de Amboaxe para la entrega de los Premios Ilustrados 2026.

La soprano Rosalía Varela Martín actuará aquí en un concierto de ópera inspirado en el Siglo de las Luces. Le seguirán los tradicionales bailes ilustrados.

Por la noche habrá una sesión en la residencia militar con personas caracterizadas. Habrá que inscribirse previamente en el 643 478 499.

El festival se completa con talleres de maquillaje, retratos, degustaciones y propuestas musicales para llevar Ferrol al siglo XVIII.

El sábado habrá un pasacalles con bandas de música de 11:00 a 12:00 horas que terminará en la plaza de Amboaxe. Aquí, de 13:30 a 14:00 horas habrá retratos ilustrados en vivo, con cita previa en el 657 033 782; sesiones de maquillaje ilustrado de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 20:30 horas y el gran duelo ilustrado a las 12:30 horas.

A las 13:00 horas habrá un aperitivo gratuito para quien vaya caracterizado.

Por la tarde habrá un pasacalles por A Magdalena desde las 18:30 horas y el gran baile ilustrado será las 19:45 horas.

La programación terminará en Cantón de Molíns a las 22:00 horas con la representación de la obra Terror ilustrado.

Además, durante ambos días habrá en Amboaxe un punto de recogida de firmas para que la ciudad sea Patrimonio Mundial Cidade de Ferrol: Porto da Ilustración y venta de productos ilustrados. Por cada compra se entregará un camafeo conmemorativo.