Ferrolterra acogerá una jornada solidaria de yoga para llevar agua potable a Mozambique

Primera reunión entre una empresa pocera y una comunidad rural de Namaacha en 2023

La Asociación Sabana Atlántica celebrará el próximo 31 de mayo una jornada de yoga solidario en el pabellón de San Valentín, en Fene, con el objetivo de recaudar fondos para rehabilitar dos pozos de agua potable en Changalane, Mozambique.

La iniciativa, impulsada desde Ferrolterra, reunirá a diferentes escuelas y profesionales de yoga de la comarca en una actividad abierta a todo tipo de públicos, tengan o no experiencia previa en esta disciplina.

El evento se desarrollará entre las 09:30 y las 13:30 horas y contará con 120 plazas disponibles. La participación tendrá un coste solidario de 10 euros.

En la jornada participarán espacios especializados como Sisiva Yoga Estudio, de Fene; Samsara Yoga, de Narón; Navaratri Yoga, de Pontedeume; y el Centro Cala, de Ferrol.

Desde la organización destacan que el encuentro busca unir bienestar, solidaridad y conciencia social a través de una experiencia colectiva centrada en ayudar a comunidades con dificultades de acceso al agua potable.

"Tu participación cambia vidas. Juntos llevamos agua, salud y esperanza", señalan desde la asociación.

Sabana Atlántica nació tras un estudio de campo realizado hace tres años en Mozambique y trabaja actualmente en proyectos relacionados con el acceso al agua potable, la educación y el emprendimiento en comunidades rurales africanas.

Además de la asistencia presencial, las personas interesadas también podrán colaborar económicamente con la causa aunque no participen en la actividad.