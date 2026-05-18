Ferrol licitará en los próximos días las obras del polideportivo del Ensanche A y de la Casa del Deporte

El Concello de Ferrol anunció este lunes la puesta en marcha del expediente de contratación de dos obras en el ámbito de la mejora de las instalaciones deportivas: el pabellón polideportivo del Ensanche A y la Casa del Deporte.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, lo avanzó esta mañana en rueda de prensa, tras la Xunta de Gobierno local: "En los próximos días saldrán a licitación las obras de reparación y mejora del pabellón polideportivo del Ensanche A y de la Casa del Deporte, dos importantes actuaciones que suman 550.000 euros", avanzó.

De esta manera, el Concello afianza su compromiso con el deporte y con los deportistas ferrolanos. "Avanzamos en el proyecto de la Ciudad del Deporte, que contempla una inversión global de 18 millones de euros", afirmó.

Pabellón Ensanche A

Rey Varela recordó las actuaciones que se van a llevar a cabo, en un plazo de cuatro meses, en el pabellón polideportivo del Ensanche A. Así, están previstos, entre otros trabajos, la reparación de la cubierta, que se encuentra en mal estado debido a la falta de mantenimiento durante años. Se realizará una limpieza exhaustiva para eliminar maleza y residuos de la superficie; posteriormente recibirá un tratamiento y la colocación de una malla de fibra de vidrio. Tras este proceso se llevará a cabo la fase de impermeabilización.

En cuanto a la pista, se procederá al levantamiento del pavimento de madera existente en todas las zonas afectadas por la carcoma. Se realizará un pulido general para la regularización de la superficie y se aplicará un tratamiento anticarcoma y una capa de imprimación. Asimismo, se sustituirá la instalación de fontanería para unificar materiales y solucionar los problemas de óxido existentes.

El pabellón contará con nueva iluminación de la pista, para cumplir la norma UNE-EN 12193 de iluminación de instalaciones deportivas de Clase II, competiciones regionales/locales.

Otra de las actuaciones es la ampliación de la puerta de acceso directo a la pista desde el exterior y la mejora de la accesibilidad de la planta baja para los usuarios en silla de ruedas. De esta manera, se instalará una puerta corredera automática en sustitución de la existente entre el volumen de vestuarios y la rampa de acceso a la primera planta.

En cuanto a los vestuarios y aseos, se sustituirán los azulejos y las placas del falso techo que estén en mal estado. Las obras cuentan con una inversión de 360.555,51 euros.

Casa del Deporte

En la Casa del Deporte, las obras proyectadas tienen por objeto la reparación y mejora de esta instalación, actuando principalmente sobre la cubierta, la protección frente a humedades, la instalación de iluminación, la ventilación de la pista y las condiciones de accesibilidad.

Así, se contempla la renovación integral de la cubierta ligera actual. Se procederá a la retirada de la chapa existente y de los lucernarios, cuya presencia contribuye a los problemas de condensación y goteo sobre la pista. Está prevista la colocación de una nueva cubierta adecuada al uso deportivo, que mejorará el comportamiento térmico y reducirá la aparición de condensaciones.

Además, se renovarán los canalones perimetrales y bajantes, mejorando la recogida y evacuación de aguas pluviales, así como las luminarias de la pista, mediante la instalación de nuevas luminarias LED de altas prestaciones.

Con respecto al sistema de ventilación, se implantarán equipos de impulsión/extracción que favorezcan la renovación del aire interior y el control de la humedad relativa. Para mejorar la accesibilidad y adecuar el itinerario a la normativa vigente, se construirá una rampa accesible de conexión con la pista.

Este proyecto cuenta con una inversión de 188.329,82 euros y deberá ejecutarse en tres meses.

Además, el alcalde informó de que en la Junta de Gobierno Local también se aprobó el Plan de Seguridad y Salud y la aceptación del Plan de Gestión de Residuos de las obras de renovación de dos campos de fútbol 7 de césped artificial en A Gándara, actuación que cuenta con una inversión de más de 306.000 euros. “Esperamos que las obras puedan comenzar esta semana y se sumen así a la remodelación de las dos pistas de fútbol 8 del parque deportivo de Caranza, en las que estamos invirtiendo 809.000 euros”, avanzó Rey Varela.

La Ciudad del Deporte es un proyecto cofinanciado por el Concello de Ferrol, la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Deportes, y la Unión Europea.

Rehabilitación de la Casa de Acogida

La Junta de Gobierno Local también aprobó el proyecto básico y de ejecución de rehabilitación de la Casa de Acogida, que cuenta con un presupuesto de 184.785,13 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. En la actualidad, la Casa de Acogida cuenta con 15 plazas. La ocupación media en 2025 fue del 56 %.

El proyecto contempla una intervención integral destinada a mejorar tanto la eficiencia energética como la funcionalidad del edificio. En lo referente a la cubierta, se sustituirá la actual estructura principal de madera por vigas de acero laminado, reforzando la seguridad y estabilidad del inmueble.

También se actuará en la fachada para eliminar humedades y mejorar el aislamiento térmico del edificio. Además, se renovarán las carpinterías exteriores por otras con rotura de puente térmico, incorporando microaireadores que garanticen una mejor calidad del aire interior, así como vidrio de seguridad en las plantas bajas.

La intervención incluirá igualmente una redistribución y optimización de los espacios comunes y exteriores para favorecer una mejor convivencia y bienestar de las personas residentes. En el patio exterior se instalará una estructura ligera que permitirá crear una zona cubierta de uso común, favoreciendo el esparcimiento y las actividades al aire libre.