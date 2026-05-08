Os Maios conquistan Canido, en Ferrol, otro año más: "Hubo mucha gente"

El barrio ferrolano cerró un fin de semana marcado por la alta participación, la convivencia vecinal y la adaptación de las actividades a la climatología

La Festa dos Maios de Canido volvió a demostrar el fin de semana su capacidad para movilizar al barrio y atraer a visitantes, consolidándose como una de las citas más destacadas de la primavera en Ferrol. A pesar de la lluvia intermitente, la programación se desarrolló con normalidad y sin cancelaciones, gracias a la flexibilidad organizativa y a la implicación de la vecindad.

El ambiente en las calles fue uno de los aspectos más valorados por la organización, que destaca un equilibrio entre afluencia y comodidad. Lejos de las grandes aglomeraciones, el evento mantuvo su carácter cercano y participativo. “Houbo ben de xente, pero sen aglomeracións desagradables, que entorpecieran o pasear, charlar e pararse na rúa”, explicó el presidente de la asociación vecinal de Canido, Roberto Taboada.

Durante todo el fin de semana, el barrio se transformó en un espacio de encuentro intergeneracional, con propuestas que combinaron cultura, ocio y tradición. La programación, diseñada para públicos diversos, logró mantener un flujo constante de asistentes en los distintos puntos del barrio.

Actividades con mayor tirón

Entre las iniciativas que mejor funcionaron, destacan aquellas que fomentan la convivencia y la vida en el espacio público. El mercado del disco abrió el calendario con una buena acogida, seguido de propuestas que invitan a compartir tiempo y experiencias en comunidad.

“Por orde cronolóxica: o mercado do disco, o toldo e a comida veciñal na rúa”, detalló Taboada. Esta última, uno de los momentos centrales de la fiesta, volvió a reunir a numerosos vecinos en torno a la mesa, reforzando el carácter colectivo del evento. Sin embargo, la climatología obligó a introducir cambios en la organización de algunas actividades. Lejos de suponer un problema, esta situación evidenció la capacidad de adaptación del evento. “Este ano, por mor da climatoloxía, fíxose no patio do cole, nas rúas e nos xardíns do barrio”, explicó, señalando cómo se redistribuyeron los espacios para garantizar el desarrollo de la programación.

El balance que realiza la organización es claramente positivo, incluso por encima de las previsiones iniciales. “Con creces, non tivemos que suspender ningunha actividade, algunha si relocalizala pola choiva e a afluencia de veciñanza foi moi xenerosa”, afirmó Taboada. La asistencia constante a lo largo del fin de semana y la implicación de los vecinos han sido claves para mantener el dinamismo de la fiesta.

Este resultado cobra especial relevancia en un contexto meteorológico adverso, en el que muchas celebraciones al aire libre se ven condicionadas. En el caso de Canido, la combinación de planificación y participación permitió salvar estos obstáculos sin afectar al desarrollo global del evento.

Educación y participación comunitaria

Uno de los pilares de la Festa dos Maios de Canido es su dimensión educativa, que se desarrolla en las semanas previas a través de talleres y actividades con centros escolares. Este trabajo previo tiene su reflejo durante la celebración, reforzando el vínculo entre las nuevas generaciones y la tradición.

“Os coles participan na previa dos maios, asistiron aos obradoiros e fixeron os seus propios maios”, explicó el presidente vecinal. Estas actividades permiten que los más jóvenes conozcan el significado de la fiesta y se impliquen activamente en su preparación. Durante el fin de semana, esta participación también se hace visible a través de las familias y asociaciones vinculadas a los centros educativos. “Durante a finde xa participou algunha ANPA en facer o seu propio maio e comer xuntas na comida veciñal”, añadió, destacando el papel de estas entidades en la vida comunitaria del barrio.

Un modelo consolidado

Con este primer fin de semana, Canido reafirma un modelo de fiesta basado en la implicación vecinal, la utilización del espacio público y la combinación de tradición y propuestas contemporáneas. Más allá de las cifras, el éxito de los Maios se mide en la capacidad de generar convivencia y fortalecer los lazos comunitarios.

La programación continuará en los próximos días, manteniendo el objetivo de seguir dinamizando el barrio y ofreciendo actividades abiertas a todos los públicos, en una celebración que ya forma parte esencial del calendario cultural ferrolano.